外媒爆北京開綠燈！輝達H200首批獲准進口 優先供貨3大網路巨頭

中國政府已正式批准首批輝達H200人工智慧晶片的進口申請。（本刊資料照）

根據《路透社》獨家報導，2位知情人士透露，中國政府已正式批准首批輝達（Nvidia）H200人工智慧晶片的進口申請。這項重大決策恰逢輝達執行長黃仁勳本週低調訪問中國深圳並參與員工慶祝活動之際，象徵著北京當局在滿足國內迫切的AI算力需求與扶植本土半導體產業之間，做出了新的戰略平衡與立場轉變。

據悉，此次放行的H200晶片數量高達數十萬顆，首波配額將優先供應給3家中國主要的大型網路公司，以協助其布建資料中心並與OpenAI等美國強勁對手競爭，其餘企業目前則需排隊等待後續的審批。在此之前，儘管美國政府已於本月初正式為H200的出口掃清障礙，且中國科技業者下單量已超過200萬顆、遠超輝達現有庫存，但中國海關先前曾傳出禁止該晶片通關的消息，顯示政策走向一度充滿不確定性。

廣告 廣告

作為輝達旗下第二強大的AI晶片，H200的效能約為先前獲准銷往中國的H20晶片的6倍，這使其成為近期美中科技角力的關鍵引爆點。雖然華為等中國本土廠商的產品效能已能匹敵 H20，但在高階算力表現上仍與H200存在顯著差距。北京此次的放行舉措顯示出當局意識到，若要支持國內網路巨擘發展先進AI服務，短期內仍難以完全脫離對輝達高階晶片的依賴。

然而，這並不代表中國將無條件全面開放外國晶片進口。《路透社》先前報導指出，北京方面曾討論過以「購買一定配額的國產晶片」作為核准進口外國半導體的附帶條件，意味著未來在引進外援算力的同時，當局仍將持續透過政策手段強勢推動本土半導體供應鏈的成長。截至目前，中國工信部、商務部及輝達方面皆尚未對此消息做出正式回應。

更多鏡週刊報導

俄兵穿「隱形斗篷」扮企鵝慘遭轟飛 內部殘忍虐兵倒吊畫面曝光

有片／頭離地僅幾公分！非法移民「肉身掛車底」偷渡英國 搏命自拍高速狂飆

越戰下的生死之交！美三兄妹大海撈針 奇蹟重逢53年前泰國救命恩人