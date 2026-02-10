外媒爆去年底中國戰機對台做危險挑釁動作 竟向「我F-16放干擾彈」

即時中心／徐子為報導



外媒指出，去（2025）年12月底，中國在台海周邊舉行「正義使命-2025」軍演期間，有中國戰機對我F-16戰機進行施放干擾彈等危險挑釁的飛行動作。





英國媒體《金融時報》今（10）天引述知情人士和我國防部一份向美軍分享的報告指出，12月29日的危險動作包括一架殲-16（J-16）戰機向一架台灣戰機施放干擾彈。



3名知情人士表示，第一起危險事件是一架殲-16向國軍緊急升空監控穿越海峽中線共機的F-16施放干擾彈；另還有一架共軍殲-16「非常靠近」地飛在一架台灣F-16後方，「基本處於開火位置」。



不過3名知情人士指出，去年12月初共軍戰機用雷達鎖定日本自衛隊戰機比這次更危險。





