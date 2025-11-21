外媒爆台對美投資4千億美元納台積電 經長回應了

外媒稱台對美投資4千億美元，且含台積電在美投資的1650億美元，經濟部長龔明鑫目前尚未拍板。(記者林菁樺攝)

〔記者林菁樺／台北報導〕外媒報導台美關稅談判底定，台灣可能投資金額約4000億美元，且含台積電在美投資的1650億美元，經濟部長龔明鑫表示，目前尚未拍板，若談判有確定的結果，行政院副院長鄭麗君與談判辦公室一定會對外說明。

英國金融時報(FT)引述知情人士報導指出，台灣與美國的關稅協議預料近期將公布，台灣承諾投資美國的金額介於日韓之間，暗示可能約為4000億美元，並可能計入台積電在亞利桑那州承諾投資的1650億美元，台灣也將支持在美國建立類似台灣的科學園區。

龔明鑫下午出席經濟部因應美國關稅我國出口供應鏈支持措施聯合說明會前，被問及台美談判進度，對於外媒消息，龔明鑫表示，目前沒有確定的新進度，且若有確定消息副院長鄭麗君跟行政院經貿談判辦公室OTN會主動對外說明，由他們說明會比較好，但消息頻傳，近期談判結果是否將公布，龔明鑫僅說，努力中。

另外，環評法修惡，讓光電業者喊關門、出走，經濟部是否循財畫法模式再提出修法?龔明鑫回應，「我們評估看看」。

