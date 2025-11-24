外媒爆台灣投資美國4000億美金 藍委喊停止黑箱談判

英國《金融時報》日前引述知情人士說法，台灣可能投資美國4,000億美元，國民黨團今24日開記者會，嚴正要求民進黨政府，立刻公開提出完整說明，並要求立即停止黑箱談判。（國民黨團提供）

英國《金融時報》日前引述知情人士說法，台灣可能投資美國4,000億美元。國民黨團今24日開記者會，嚴正要求民進黨政府，立刻公開提出完整說明，並要求立即停止黑箱談判，依《條約締結法》立即向立法院報告，並公開所有承諾內容和影響，行政院、經濟部、國安會在一周內應公開向國人完整說明。

國民黨團首席副書記長林沛祥表示，民進黨政府面對美國4000億美元承諾，竟全面黑箱，這筆金額足以改寫台灣未來，卻沒有任何評估、交代、監督。民進黨政府迄今不說談判內容、不說程序、不說承諾來源，甚至是否曾談及4000億美元都閃躲不願意承認。

林沛祥強調，台灣不是提款機，2300萬人的未來，不是可以在密室黑箱裡私相授受的籌碼。民進黨政府已經公然違反《條約締結法》，越權承諾12兆台幣，已構成對外協定，依法必須送立法院審查，現在民進黨政府跳過程序、法律、人民，讓「兆元級」的承諾，在密室成形。

林沛祥強調，國民黨團不是反美，而是反黑箱；不是反外交，而是反對出賣國家未來。

藍委馬文君也指出，看看周邊國家包括柬埔寨、越南、泰國、馬來西亞，或是跟我有競爭關係的日、韓，在對美談判過程當中，都是公開向民眾說明和報告，甚至運用民間力量，利用民意作為談判條件，與美談出更好結果，反觀我們對美談判，全部包裹在黑箱裡面，如此龐大金額甚至動搖國本的投資、採購，行政部門理應向代表民意的立法院提出報告，甚至需要經過立法院決議通過，才可以推動後續談判程序。

藍委牛煦庭表示，4000億美金不是小數目，以台灣經濟量體、人口數和產業結構，不能與日、韓相比，恐怕所付出的代價比日、韓還高。國民黨團持續一直觀察、監督政府對美談判走向，但政府資訊持續不透明，民進黨號稱有最好的談判團隊，也做出最大的努力，難道不該向國人報告嗎？請民進黨用務實的角度，朝野共同討論配套措施，這是台灣人民與產業界等待超過半年的相關工作。

