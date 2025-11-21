外媒爆料 政府保密 離譜黑箱

台美關稅談判尚未定案，卻頻有消息走漏，不過不是台灣媒體，而是外媒。政府一再強調雙方簽保密協定，無法對外說明內容；然而矛盾的是，外媒卻頻繁引述美方釋放的訊息，顯見談判細節不是不能公開，是執政黨刻意黑箱，對國人全程「保密」，就是擔心引發反彈，對美方不好交代。

今年7月，美國公布台灣適用對等關稅稅率為20％，高於日韓的15％，讓國人和產業界炸鍋。執政黨急稱只是「暫時性關稅」，不過台美磋商到現在，對於談判內容和進度，執政黨親口跟人民說的只有「保密協定」、「談判只差臨門一腳」、「爭取降稅率不疊加」，至於民眾和產業界最想知道的「我們換了什麼？」、「得到什麼？」始終沒答案。

廣告 廣告

就在政府將談判蓋牌的同時，外媒卻紛紛搶著揭露台美談判細節，包含對美投資金額、採購項目、協助設置科學園區等，對於外媒揭露的內容，賴政府卻只會跳針式回答「持續與美方磋商」。政府一邊強調「基於保密協定無法透露」，一邊卻對外媒已經揭露的內容避而不談。

從美方官員頻頻對外媒放話帶風向來看，賴政府所謂的「保密協定」，只是政府單方面拿來對國人掩蓋真相的「擋箭牌」，目的是避免與美方談好的項目與金額，因國內強烈反對增添變數。

如此的談判黑箱，規避產業界、在野黨和媒體的監督，讓美方可以主導整個議程的設定和範圍。台美談判牽動的不只是關稅數字，而是台灣整體產業鏈的未來方向。從機械、電子、工具機到消費產品，每一項都是台灣高度依賴的出口動脈，一旦關稅和投資失當，產業界勢必面臨成本飆升、產能外移甚至喪失市場。

國內產業面臨危急存亡關頭，政府卻一再以「保密」為由，不與產業界溝通、不預告未來可能面臨的困境和方向，讓企業無所適從。台美談判攸關台灣未來，國人卻得從外媒報導，才能略窺談判可能方向，確實太離譜！