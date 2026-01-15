外媒爆賴清德有意赴1/27宏國總統就職典禮 中方關注美國是否允過境

宏都拉斯大選最終由親台派候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）出線，預計1/27舉辦就職典禮。外媒報導，總統賴清德有意出席阿斯夫拉的就職典禮，中國除了關注台宏關係走向，也密切注意川普政府是否會准許賴總統過境美國。不過總統府回應，相關報導純屬臆測。

宏都拉斯總統當選人阿斯夫拉親台立場鮮明，競選時曾承諾，選上後要跟台灣恢復邦交，華爾街日報引述知情人士的說法，總統賴清德有意參加27號阿斯夫拉的就職典禮，途中也可能過境美國。

中國密切掌握我國外交動態，更同步觀察美國川普政府是否允許我國元首踏上美國本土。其實早在2022年，當時是副總統的賴清德就曾以特使身分過境美國洛杉磯，接著前往宏都拉斯，參加時任宏國總統卡斯楚（Xiomara Castro）的就職典禮。

賴清德曾以特使身分過境美國，參加時任宏國總統卡斯楚的就職典禮。圖／台視新聞（資料畫面）

台宏能否因此恢復建交，學者認為由於出訪規劃正好在4月的川習會前夕，行程安排及溝通會成為最大考驗。總統府則回應，相關報導純屬臆測，若有確定行程，將會在第一時間對外說明。畢竟國際情勢變動大，台宏關係發展，也牽動台美中三方的敏感神經。

