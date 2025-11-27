外媒狂推UNIQLO冬季必買5保暖單品 最低590元入手

隨著氣溫逐日下降，許多人開始添購保暖衣物，美國財經媒體近日推薦日系品牌UNIQLO的5款必買秋冬單品，包括極暖喀什米爾混紡高領T恤、仿麂皮手套、經典喀什米爾圍巾、喀什米爾針織毛帽，以及柔軟絲絨休閒褲等，其中仿麂皮手套最低只要590元就能入手，若搭配感謝祭活動，還有機會用更優惠的價格購入。

據美國財經媒體《GoBankingRates》報導，UNIQLO今年冬天有5款單品特別受到推薦，包括極暖喀什米爾混紡高領T恤、仿麂皮手套、經典的喀什米爾圍巾、喀什米爾針織毛帽、柔軟絲絨休閒褲等，除了柔軟絲絨休閒褲外，其他4款台灣門市都有販售。

廣告 廣告

報導指出，這5款商品因採用較高級的布料或技術，被視為物超所值的奢華單品，消費者能以親民的售價，享受舒適的穿搭。

報導也分析5商品的優點，極暖喀什米爾混紡高領T恤（型號478954）採用極暖Heattech科技，加入喀什米爾混紡，使觸感細膩又具備更佳保暖性能，台灣售價690元；仿麂皮手套（型號478316）則以細緻仿麂皮展現成熟質感，內襯採Heattech布料，使配戴時更為溫暖舒適，台灣售價590元。

此外，經典的喀什米爾圍巾（型號479255）是百搭首選，多色設計與柔軟輕暖的喀什米爾材質相結合，台灣售價1690元；另一款喀什米爾針織毛帽（型號479253）以高保暖度著稱，台灣售價1290元。

最後是柔軟絲絨休閒褲，以輕柔絲絨布料打造，美國售價為19.90美元，換算成台幣約為624元，但此款台灣門市未販售；另台灣UNIQLO從明天至12月4日推出感謝祭活動，民眾能在優惠期間，以更划算的價格入手。

更多中時新聞網報導

廚餘難解 台中焚化爐爆滿停擺

NBA》活塞克溜馬 13連勝平隊史紀錄

NBA》復仇拓荒者險全武行 雷霆9連勝