外媒看台灣2025國防報告 雄風Ⅲ等9種精準武器生產為最大亮點

有美國軍事媒體針對我國國防部推出的《2025國防報告書》進行分析，認為我國計畫加強區域拒止能力。另外也有專家分析指出，台灣應該進一步強化導彈、水雷與巡飛彈等武器的發展，並增加無人機系統的採購。圖為海軍海鋒大隊發射雄風三型飛彈。 圖：國防部提供(資料照)

[Newtalk新聞] 我國國防部於今年 10 月 9 日正式公布民國 114 年《國防報告書》，宣示將建構不對稱戰力與全社會的防禦韌性，以實力保證台海的和平穩定。有美國軍事媒體針對該份報告進行分析，認為我國國防部試圖進一步發展區域拒止能力。部分專家也指出，台灣應該持續強化不對稱戰力，並加強對反艦飛彈、無人機等武器的採購，抵禦中國解放軍可能發起的侵略行動。

根據美國《海軍新聞》( Naval News )報導，近年來，中國解放軍持續加強在兩棲攻擊艦、登陸艇以及海軍航空兵等領域的發展，試圖進一步提升武力入侵台灣的能力。報導稱，為了防範解放軍可能帶來的威脅，台灣自 2022 年起開始實施「海空作戰能力提升計畫」，預計花費 80 億美元，針對 9 款反艦飛彈、巡航導彈以及地對空飛彈進行批量生產，其中就包含超音速的雄風 III 型導彈與射程可達 1200 公里的雄風 IIE 型巡航導彈，以及海劍、天弓等防空系統武器。

長期監控中國軍事活動與發展的「PLATracker」組織創辦人本．劉易斯( Ben Lewis )接受《海軍新聞》專訪時表示，大規模生產地對地與地對空武器將顯著增強台灣的區域拒止能力，並有效抵抗解放軍的入侵行動。美國喬治梅森大學沙爾政策與政府學院旗下「台灣安全觀測站」( Taiwan Security Monitor )研究員傑米．奧康( Jaime Ocon )也認同該觀點，強調台灣應強化導彈、水雷與巡飛彈等武器的發展。

奧康指出，台灣海軍將於 2026 年時擴充反艦飛彈部隊，並將其與飛彈艇、海上偵察部隊整合，組成近海作戰司令部。奧康稱，台灣海軍的相關舉措將有效提升海岸防禦能力，使海軍部隊能將火力集中於關鍵區域和水道，進一步複雜化解放軍的入侵計畫。

另外，奧康也建議台灣加強無人機的採購。奧康表示，雖然台灣國防部宣布加大無人機採購，希望部署 5 萬架無人機，並積極投入巡飛彈的研究與發展，「但 5 萬架可能不太夠，希望台灣政府能部署 500 萬架無人機」。劉易斯也補充表示，今年的《國防報告書》中，針對無人機的採購與部署計畫是「最重要的要點」，「這些武器系統的價值不容低估」。

