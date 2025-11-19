外媒示警「小心中國宗教統戰」 陸委會：中共只是把神明作為政治工具

政治中心／綜合報導

陸委會今（19）日在臉書粉專發文「外媒示警：小心中國大陸宗教統戰」指出，，中共持續以宗教交流掩護政治宣傳，藉信仰滲透影響台灣民意與社會認同。陸委會提醒中共近期在境內打壓一貫道和錫安教會，對外利用宗教對台統戰，中共只是把神明作為專制政權的政治工具，與台灣民眾對於神明虔誠崇敬之心完全不同。

陸委會發文表示，路透社報導指出，根據台灣資訊環境研究中心（IORG）最新研究，去（2024）年有超過1萬名台灣人在中國大陸官方的資助或安排下，前往參與各類宗教活動，中共持續以宗教交流掩護政治宣傳，藉信仰滲透影響台灣民意與社會認同。

陸委會說，IORG量化研究中共國台辦所屬「中國台灣網」發表的文章後，發現中共以「同根同源、終將統一」為主要敘事架構，包裝在宗教交流、宗教遶境之中，進而影響參與者政治認同，滲透台灣社會。

陸委會提醒，中共近期在境內打壓一貫道和錫安教會，對外利用宗教對台統戰，中共只是把神明作為專制政權的政治工具，完全不同於台灣民眾對於神明虔誠崇敬之心，提醒宗教界人士與國人務必審慎評估赴陸風險。

最後陸委會也再次提醒國人，如有必要前往中國大陸，行前請先至陸委會的「國人赴陸港澳動態登錄系統」，及內政部「赴中國交流資訊公開專區」進行登錄，以利政府提供協助及服務。

