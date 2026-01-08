外媒示警「2030年7職業恐消失」 第1名台灣超常見

人工智慧（AI）發展迅速，未來可能大幅改變職場生態，外媒指出，2030年起有7種常見工作可能消失，依序為收銀員、銀行行員、旅行顧問、客服人員、計程車司機、倉庫補貨員及資料輸入員。其中「收銀員」被列為首位，雖然在台灣仍十分普遍，但像UNIQLO等零售品牌已導入自助結帳機台，也顯示這份工作未來確實可能被取代。

根據美媒《GOBankingRates》報導，過去曾流行「叫醒工」這份工作，但隨著科技進步、人人手上都有手機，這個職業已逐漸消失。如今人工智慧（AI）快速發展，報導列出7個最可能消失或被AI取代的職業，依序如下：

一、收銀員

越來越多商店設定「自助結帳」的機台，降低對收銀員的需求，隨著普及率提升，大型零售商的收銀員職缺恐越來越少。

二、銀行行員

許多銀行推出數位服務，民眾上網就能開戶、解決多數問題，甚至還有純數位銀行出現，未來金融機構可透過關閉部分實體分行節省成本，也可能降低對行員的需求。

三、旅行顧問

現在許多AI工具可以擔任虛擬旅行顧問，協助規劃行程，加上線上訂票平台普及，民眾可以自行規劃行程，降低對旅行社人員的需求。

四、客服人員

目前已有不少平台使用AI聊天機器人來處理基本的客訴訊息，隨著技術進步，未來AI也能擔任語音客服，回應常見的問題，因此客服人員的需求恐會越來越少。

五、計程車司機

Uber已對計程車司機造成不小的衝擊，現在自動駕駛的車輛慢慢普及，未來計程車司機恐面臨更大挑戰，因為自動駕駛不存在疲勞問題，可全天候營運，長期來看可能比人力計程車更便宜。

六、倉庫補貨員

美國零售巨頭亞馬遜多年來投入AI與機器人協助理貨、補貨，希望能簡化人工工作，雖然目前仍需要固定人力，但未來補貨員可能被效率更高的機器人取代。

七、資料輸入員

現在許多AI工具都能快速輸入、解讀和整理資料，且錯誤率很低，因此未來資料輸入員的工作可能越來越少。

