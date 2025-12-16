外媒稱台灣42％商品豁免川普關稅 經長：沒有什麼漏洞問題

據美國政治新聞網站「POLITICO」報導，美國的主要貿易夥伴中，台灣有42％的商品，竟然沒被課到關稅。

美國政治新聞媒體《POLITICO》報導指稱美國關稅政策有巨大漏洞，逾半數進口商品逃過美國總統川普的對等關稅，其中台灣出口到美國的商品有42％獲得豁免。對此，經濟部長龔明鑫今（16）天回應，目前台灣出口到美國的產品中有7成多屬於美國《貿易擴展法》232條款下的項目，特別是在資通訊（ICT）領域的部分，因為調查結果尚未出爐，目前是豁免課稅的，龔明鑫說：「沒有什麼漏洞不漏洞的問題。」

龔明鑫今日出席「2025大師論壇-詹姆斯.羅賓森」會後受訪時提到，《貿易擴展法》232條款目前對半導體影響「還好」，但對傳統產業與中小企業衝擊大，這部分台灣比較有競爭力、談判空間大，有機會受到比較好的待遇，這部分我們對全世界尤其是美國有很大的幫助。至於經濟成長率的看法，龔明鑫表示：「我在520記者會上就說過，今年出口會超過5500億美元，當時大家還在講保3。」

龔明鑫指出，AI（人工智慧）趨勢難擋，目前印證自己的看法，AI強勁需求，需求端「已經不用關心了，產能有多少就賣多少」反而該看生產端能生產多少，樂觀看明年經濟成長率超過3.54%，至於是否有機會達到4%，則需再觀察。而在墨西哥關稅部分，龔明鑫強調，墨西哥對我國ICT沒有核課，都在ITA項目底下，要課的話，所有伺服器組裝都不會去了，墨西哥「不會砍自己的手」，預料台灣大項皆不受影響。

墨西哥將對未簽署自由貿易協定（FTA）的國家調升1463項貨品關稅，增幅介於5％至45％，引發台商投資與出口恐受影響的疑慮；外界更傳出我國可能面臨逾200億美元關稅的衝擊。行政院經貿談判辦公室澄清，我方主要輸墨的電腦零組件、晶片、伺服器及印刷電路等ICT商品未列入調增清單，實際影響遠低於外界預期。