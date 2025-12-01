外媒稱台灣GDP狂噴人民卻無感？龔明鑫：政府「2方向」努力

對外媒報導台灣GDP亮眼但全民未必能受惠的議題，經濟部長龔明鑫今日表示，政府從2016年開始，連續10年調整基本工資，就是希望基層勞工能共享經濟成長成果。除此之外，政府還補助很多政策，就希望讓人民減少支出，讓可支配所得提高。

龔明鑫今日表示，政府從2016年開始，連續10年調整基本工資，就是希望基層勞工能共享經濟成長成果。（圖/中天新聞）

龔明鑫今天（1日）上午赴立法院經濟委員會前受訪，對美國媒體《CNN》報導指出台灣GDP雖然亮眼，但全民未必有感的議題，龔明鑫回應，政府從2016年開始，連續10年調整基本工資，就是希望比較基層勞工能夠受惠經濟成長成果。

廣告 廣告

外媒報導，台灣雖然GDP表現亮眼，但全民未必有感。（圖/資料照）

此外，龔明鑫指出，事實上政府不單單是調整薪資，也減少人民的支出，比如政府在0-6歲育兒補助、青年租金補貼、學費減免等政策，都是透過實際減少支出的方式提高可支配所得，政府就是朝這方向努力。

對於基隆河水質污染事件，他說台水公司同樣也是受害者之一，近期已陸續完成改善，若住戶仍有殘留問題，可直接洽台水協助。他也說，台水已啟動補償機制，包含3度補助、自行清洗水塔加碼2度、委外清洗則可憑單據補貼。

至於關稅談判是否有望達成「不再加徵」？龔明鑫僅簡短回應，「那就是努力的方向」。

延伸閱讀

廢憲訴法公投連署牛步 民進黨明與民團會商談助攻

長期壓抑恐「吃掉健康」 ！ 8種癌症與情緒相關

超商指定飲品2杯99元 還有買7送7快囤貨