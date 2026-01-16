外媒稱台美組AI戰略夥伴

台美貿易關係16日迎來重大突破。對此，路透分析指，根據關稅協議，台灣將尋求成為美國的戰略人工智慧（AI）合作夥伴。

路透報導，行政院副院長鄭麗君16日於華盛頓的記者會上表示，台美雙方已就削減關稅及擴大投資達成協議，台灣目標是在此基礎上，成為美國在人工智慧領域的緊密戰略夥伴。鄭麗君將此協議定義為「雙贏」，認為這不僅能推動台灣高科技產業赴美，也將鼓勵美國企業擴大對台投資。儘管台美缺乏正式外交關係，但美國長期以來一直是台灣最重要的國際支持者與武器供應國。

川普政府持續推動台積電擴大在美投資，特別是針對驅動AI的晶片生產。面對外界對於核心技術流失的疑慮，鄭麗君強調，該投資計畫由企業主導而非政府驅動，且台灣企業將持續在國內深耕。她表示，這種供應鏈合作不是「外移」，而是「建立」，經由擴大在美的足跡並支持美國建立在地供應鏈，更像是台灣科技產業的延伸與擴張。

然而，市場對此協議反應樂觀。受台積電強勁盈餘與關稅協議利多激勵，台灣加權指數16日創下歷史新高。台灣經研院院長張建一分析，台灣是美國首個公開宣布獲得晶片及相關產品最優惠待遇國，顯示華盛頓已將台灣視為半導體領域的核心戰略夥伴。

全球主要的高階AI晶片製造商台積電發表聲明，對美台之間「穩健」的貿易協定展望表示歡迎，並強調投資決策是基於市場狀況與客戶需求，但該協議在台灣內部仍面臨挑戰。一旦簽署，協議需經台灣立法院批准。目前在野黨在國會占有多數席位，並已對台美貿易協議下可能導致的晶片產業「空洞化」表達擔憂。