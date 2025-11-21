外媒稱台美談判敲定投資4千億美元 經長：還沒確定

外媒報導指台美關稅談判底定，台灣投資美國金額可能達4,000億美元，其中包含台積電投資的1,650億美元。對此，經濟部長龔明鑫今天(21日)下午出席「經濟部因應美國關稅我國出口供應鏈支持措施聯合說明會」前接受媒體採訪時表示，目前還沒確定，若有確定結果，行政院副院長鄭麗君與經貿談判辦公室一定會對外說明。

龔明鑫：『(原音)這些都沒有確定的啦。我想還是要以這個...我想有新的進度而且確定的結果，我想鄭副院長跟OTN，就是談判辦公室，都會主動的而且確定的對外說明啦。我想那個比較是確定的事，假如是這樣的話會比較好。』

至於談判結果是否最近會出爐，龔明鑫僅回應「我們努力」。