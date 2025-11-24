外媒稱台美關稅協議將拍板 藍黨團要求政府一週內說明

（中央社記者劉冠廷台北24日電）英國金融時報日前報導，台美關稅協議預料近期將公布，台灣承諾投資美國金額可能約4000億美元。國民黨團今天表示，要求行政院、經濟部、國安會在一週內，向民眾作出完整說明，若選擇逃避，將採取更強而有力的監督行動。

英國金融時報日前引述知情人士報導，台美關稅協議預料近期將公布，台灣承諾投資美國的金額介於日本與韓國之間，可能約為4000億美元，並可能計入台積電在亞利桑那州承諾投資的1650億美元。

國民黨立法院黨團今天召開「投資美國4000億美元？打破黑箱國會報告」記者會，立委牛煦庭表示，金融時報是國際權威性媒體，此消息的發布會造成社會動盪，政府應立刻提出完整、公開說法；若報導消息有誤也應立刻澄清，但如果如報導所言，就應該提早讓社會知道更多細節，以利準備。

國民黨團首席副書記長林沛祥指出，4000億美元是新台幣12兆的概念，國民黨團提出3項要求，包括立即停止黑箱談判，兆元級談判不能由少數人在密室中作決定；政府應依條約締結法立即向立法院報告，談判方針、爭議事項與可能承諾等，都要全部完整呈現；公開所有承諾與影響，全民有權知道12兆元被拿去換了什麼。

林沛祥強調，這不是反美、是反黑箱，這不是反外交、是反出賣國家未來，民眾都支持台美合作，珍惜民主盟友關係，但反對黑箱、濫權、越權承諾與未經監督，就將人民未來壓給他國等作法。

林沛祥說，12兆不是外交籌碼，是台灣人民的血汗與下一代的保障，要求行政院、經濟部、國安會在一週內向民眾作出完整說明，若選擇逃避，將採取更強而有力的監督行動。

與會的國民黨立委馬文君表示，12兆是相當龐大金額，但政府在談判時，卻全包裹在黑箱中，而依照制度，這麼龐大、動搖國本的投資與採購，行政部門理應向代表民意的立法院作詳細說明與報告，甚至需立法院同意後才能推動，這是行政部門應做到的負責任態度。（編輯：林克倫、蘇志宗）1141124