外媒稱承諾投資美國4000億美元 藍黨團要求政府一週內說明

英國《金融時報》日前引述知情人士說法，台灣可能投資美國4,000億美元。國民黨團今（24日）召開記者會，嚴正要求民進黨政府，一週內提出完整說明，並強調這不是反美，而是反黑箱；不是反外交，而是反對出賣國家未來。

國民黨團提出三項具體要求：一、立即停止黑箱談判。二、政府須依《條約締結法》立即向立法院報告。三、公開所有承諾內容和影響。國民黨團要求行政院、經濟部、國安會在一周內，公開向國人完整說明，若民進黨政府選擇逃避，國民黨團將會採取更強而有力的監督作為。

首席副書記長林沛祥表示，民進黨政府面對美國4000億美元承諾，竟全面黑箱，這筆金額足以改寫台灣未來，卻沒有任何評估、交代、監督。當全球因美國總統川普啟動貿易戰，正處於風聲鶴唳之際，國際媒體揭露，川普要求台灣4000億美元投資，這不是普通的貿易協商，這是足以重塑台灣10年產業結構，可能重創國家財政跟國安的巨額承諾。

林沛祥指出，民進黨政府迄今不說談判內容、不說程序、不說承諾來源，甚至是否曾談及4000億美元都閃躲不願意承認。林沛祥質疑，台灣人民難道沒有知情權？台灣下一代難道沒有被告知的權利嗎？更令人無法接受的是，在民進黨政府完全不說明的情況之下，國人甚至不知道12兆台幣從哪裡來？

藍委馬文君指出，現階段台美貿易談判和關稅協議，有可能在近期對外公布，但國人卻看到對美談判的過程，民進黨政府全面黑箱。民進黨政府對美談判代表是行政院副院長鄭麗君，過去曾是反服貿黑箱最重要的推手之一，而現在她已經違背過去所堅持的理念。

