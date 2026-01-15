外媒稱賴清德將訪宏國過境美 總統府：純屬臆測

宏都拉斯2023年3月與中國正式建交並宣布與我國斷交，不過隨著宏國親台派總統當選人阿斯夫拉即將就任，《華爾街日報》報導指稱，總統賴清德有可能安排出訪，不僅出席27日我前友邦總統的就職典禮，甚至有望過境美國本土，但消息一出遭府方否認。

總統府發言人郭雅慧回應，「相關資訊純屬臆測，若國家元首有確定的出訪行程，將會循例適時公開說明。」

距離上次賴總統過境美國是2024年底出訪太平洋友邦，過境夏威夷與關島；再往前一次則是擔任副總統期間，以特使身分率團出席巴拉圭總統就職典禮，過境紐約、舊金山，等於上任後還未以總統身分，真正踏入美國「本土」。

國民黨立委王鴻薇說道，「現在台美關稅還沒有做正式的敲定，千萬不要是因為賴總統想要過境美國東岸，來作為交換條件。」

民進黨立委沈伯洋表示，「過境或者什麼時候要拜訪，我覺得這個因應國際的情勢一定會有很大的變化，我們不需要拘泥在過去一定要在什麼時候來做這件事情，重點還是實質的關係。」

而隨著川普「唐羅主義」的影響，學者楊建平分析，近期智利、玻利維亞等國的選舉都從左派轉為右派，加上這次的宏都拉斯，整體拉丁美洲情勢逐漸對台有利，但仍舊受台美關係的牽制，而此次外媒放出的消息，恐怕也是想藉此對中國施壓。

宏都拉斯國防大學榮譽教授楊建平指出，「依照我在拉丁美洲長期的經驗，我一直認為中美洲各國與我們台灣中華民國維持邦交，是符合美國的國家利益。中國大陸有180幾個邦交國，宏都拉斯他在中國大陸的重要性應該是很低的，但是唯一重要的就是跟我們台灣中華民國維持邦交。」

而對於宏都拉斯新任親台派總統就職，可能改變其外交政策、甚至與我建交，但楊建平也提醒，因為在川普1.0時期我國斷了3個邦交國，美方當時沒有採取任何行動，恐怕不宜過度樂觀。