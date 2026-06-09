外媒稱 台將加強管制AI晶片銷陸

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美媒9日報導，台灣政府考慮對人工智慧（AI）晶片銷往大陸加強出口管制，進一步與美國做法保持一致。報導指出，這旨在提供更多法律工具，解決先進硬體（如搭載輝達晶片的AI伺服器）從台灣流入大陸的問題。

知情人士透露，作為台美持續進行的貿易談判一環，台灣官員考慮強化AI晶片管制措施，擬適用於所有大陸客戶，而不單是華為等出口黑名單上的特定公司。這將使台灣首次獲得法律依據，把走私AI晶片到大陸列為刑事罪行追究。

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目前許多細節尚待敲定，但台灣可能會限制對大陸銷售算力超過特定門檻的AI晶片，與美國自2022年以來採行的管制措施相似。

針對美媒上述報導，台灣是否要強化高階晶片管制，經濟部表示，將持續強化我國戰略性高科技貨品的管理機制，以符合國際出口管制的發展趨勢，並同時保障我國家安全。

經濟部表示，美國近年依據其「出口管制條例」及相關管理規定，加強先進晶片及半導體設備的出口管制，台灣是美國最重要的貿易夥伴，因此就高科技貨品的違規轉運等議題，持續與美方溝通，以落實雙方共同的出口管制目標。也就是說，美國祭出的先進晶片赴陸管制，台灣廠商持續配合政策在做，但卻有個體或走私戶當起「第三者」仲介轉賣，日前基隆地檢署聲押台灣3名資訊業者違法出口輝達、超微高階AI伺服器就是這種狀況。輝達執行長黃仁勳來台還說，要持續向合作夥伴說明能強化法規遵循機制。

經濟部指出，並不是要在AI晶片的產品面「擴大管制」，而是對轉賣的「走私客」、「個體戶」進行加嚴管制。至於怎麼防堵，目前還在討論中。

另外，美國商務部日前發布指引，防堵輝達先進AI晶片出貨境外陸企。共和黨參議員班克斯（Jim Banks）與民主黨參議員金安迪（Andy Kim），則於8日致函商務部工業暨安全局局長凱斯勒（Jeffrey Kessler），敦促對台積電等晶圓代工廠加強規範，以防止他們為陸企海外子公司生產先進AI晶片。

兩名參議員在信中寫道，如果這一監管漏洞得不到解決，美國限制大陸獲取先進運算能力的其他所有措施，將會大打折扣；若陸企能夠向全球最先進的晶圓代工廠（指台積電）下單生產晶片，藉此繞過美國的出口管制，那麼這些措施便形同虛設，無法有效保護美國國安或產業競爭力。