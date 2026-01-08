外媒稱「鹽颱風」駭入美國會幕僚電郵 陸大使否認、FBI拒評論

美國眾議院多個重要委員會的幕僚郵件系統傳遭大陸駭客組織入侵。《金融時報》7日引述知情人士稱，代號「鹽颱風」（Salt Typhoon）的駭客組織已成功入侵美國眾議院中國委員會、外交事務委員會、情報委員會及軍事委員會部分幕僚使用的電子郵件系統，但報導未具體指出哪些幕僚成為攻擊目標。

據稱大陸 駭客組織成功入侵美眾院多個重要委員會的幕僚郵件系統。 （示意圖／unsplash）

《路透社》引述《金融時報》報導，稱據知情人士透露，美國眾議院多個重要委員會的幕僚郵件系統遭大陸駭客組織入侵。大陸駐美大使館發言人劉鵬宇對此予以譴責，稱這些指控是「毫無根據的臆測和指控」。美國聯邦調查局（FBI）則拒絕對此事發表評論。白宮及四個據報遭監控的委員會辦公室均未立即回應置評請求。

《金融時報》引述一名熟悉該攻擊行動的人士指出，這些入侵行為於去年12月被發現，但目前尚不清楚攻擊者是否在入侵過程中取得國會議員的電子郵件內容。美國國會議員及其助理，特別是負責監督美國龐大軍事與情報機構的人員，長期以來一直是網路間諜活動的首要目標。

去年11月，美國參議院警衛長曾通知多個國會辦公室發生「網路安全事件」，駭客可能已取得無黨派機構國會預算辦公室與部分參議院辦公室之間的通訊內容。該辦公室負責向國會議員提供關鍵財政研究數據。2023年，《華盛頓郵報》曾報導兩名美國資深國會議員成為越南相關駭客行動的攻擊目標。

據報導，「鹽颱風」駭客組織長期以來一直令美國情報界感到不安。這些被指為大陸情報機構工作的間諜，被控蒐集大量美國民眾的電話通訊數據，並攔截對話內容，其中包括美國知名政治人物及政府官員的通訊。北京方面已多次否認涉及間諜活動。

去年初，美國對尹可成（Yin Kecheng）及網路安全公司四川聚信和網路技術公司實施制裁，指控兩者參與「鹽颱風」組織的網路攻擊行動。

