外媒稱H200晶片已獲中國批准進口？黃仁勳駁斥：是假新聞

《路透社》報導中國批准首批H200晶片進口並分配給三大網絡公司，輝達創辦人黃仁勳今日（29日）駁斥稱：「那是假新聞。」 圖：翻攝輝達YT（資料照）

[Newtalk新聞] 《路透社》日前報導，中國政府已批准首批數十萬顆H200晶片進口，且將分配給3家大型網絡公司，輝達創辦人黃仁勳今日（29日）抵台時，回應這則報導時則直指：「那是假新聞。」

據日前《路透社》報導，有2位知情人士透露，中國政府已批准首批數十萬顆H200人工智慧晶片進口，這些晶片將主要分配給3家中國大型網絡公司，其他企業則等待後續批次的批准。黃仁勳於今（29日）抵台時直言，關於外媒報導中國已批准輝達首批H200進口的消息，「我相信那是假新聞」。

黃仁勳強調，輝達尚未收到任何訂單，且未接獲報導中所提及的資訊，並直言大家應該思考，「放出這些假新聞的人到底有何目的。」黃仁勳進一步指出，儘管美國已批准輝達向中國銷售H200，最終是否實現仍取決於中國政府，目前輝達則保持耐心，靜待決策。

