外媒統計2025 Steam玩家峰值排行榜，《魔物獵人：荒野》成唯一破百萬同上勇奪冠軍！

只剩下一個半月，2025 年就要結束，大家也都要迎接 2026 年的到來了。回顧今年，對於全球玩家來說也是極其豐收的一年，《魔物獵人：荒野》、《戰地風雲6》、《空洞騎士：絲綢之歌》等許多遊戲大作的推出陪伴玩家們度過非常充實且無比難忘的一年。近日 2025 年 Steam 平台的同上玩家排行榜出爐，由《魔物獵人：荒野》的 138 萬同上玩家數成功奪冠，而緊隨其後的就是《戰地風雲6》與《空洞騎士：絲綢之歌》，這三款作品成為今年 Steam 平台上唯三同上人數突破 50 萬的作品。

(Credit:Capcom)

2025 Steam 平台同上玩家數排行榜

《魔物獵人：荒野》－138 萬 《戰地風雲6》－74.7 萬 《空洞騎士：絲綢之歌》－58.7 萬 《ARC Riders》－48.1 萬 《Schedule I》－45.9 萬 《艾爾登法環 黑夜君臨》－31.3 萬 《邊緣禁地4》－30.4 萬 《逃離鴨科夫》－30.1 萬 《R.E.P.O》－27.1 萬 《雙影奇境》－25.9 萬 《天國降臨 救贖2》－25.6 萬 《Dispatch》－22 萬

從這份榜單中也能看出，雖然《魔物獵人：荒野》在發布後的後續更新與優化無法讓玩家們感到滿意，但看起來在剛發售時依然在 Steam 上繳出非常好的成績單。以及除了《魔物獵人》與《戰地風雲》這樣的 3A 大作外，許多獨與小品遊戲例如《Schedule I》、《逃離鴨科夫》、《空洞騎士：絲綢之歌》等也都有非常不錯的表現，或許也證明了今年 Steam 玩家的口味又更多樣了，也更願意自由去選擇自己想玩的遊戲。只不過，由於這個榜單只統計 Steam 的同上玩家數，因此其他平台相關數據就並未列入了，例如玩家們主要透過 XGP 訂閱遊玩的年度遊戲黑馬《光與影：33 號遠征隊》等作品就並未成功入榜。