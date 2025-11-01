（圖／本報系資料照）

鄭麗文接受「德國之聲」專訪，與記者激烈交鋒。這場訪問，清楚示現近年部分的外媒，報導台灣事務總明顯混雜大量「民進黨觀點」，卻總又披著西方觀點外衣，表面自稱中立，實則偏頗不懷好意，才會像此次的德國之聲，跟著民進黨的旋律把「軍費占GDP5％」歌頌為護台標準，似已令人難以分辨外媒與黨媒的差異。

鄭麗文任國民黨主席後面臨的挑戰萬分龐雜，其中一道課題就是如何應對懷有敵意、意識形態鮮明，或長年接受綠營國安高層資訊餵養而導致認知偏差的駐台外媒，這讓國民黨已吃了幾年悶虧。此次德國之聲的訪問，就有三個觀察點可用來探究這種異相。

廣告 廣告

一是當鄭麗文論述台灣有選擇安全的權力，決定權不在習近平手上，記者插話「那是妳不這麼認為」；二是記者表示普丁是獨裁者時，鄭麗文提醒「普丁不是獨裁者，是民主選出的領袖」，記者回嗆「國際新聞你有在閱讀嗎？」但其實鄭麗文的講法與川普一致，川普甚至炮轟澤倫斯基是未經選舉的獨裁者。

三是鄭麗文強調保台決心，該記者質問為何反對軍費增加至GDP5％？還挑釁稱「全世界的人都在看台灣如何提高預算」。當鄭麗文回應即便是中國軍費也未及5％，軍費競賽並非維持區域安全解方，記者卻掐頭去尾說：「所以你的論調是台灣沒法跟中國比。」

這些狀況，是近年「外媒找國民黨麻煩」的縮影，這類「西方觀點」早被綠色黨政媒視為出口轉內銷的供應鏈一環。這層微妙關係是無意或刻意，是被動或主動，或許聲譽卓著的外媒總社，是該了解一下駐台人員是否有黨媒化的問題。