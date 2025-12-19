外媒舉出3個事實 強調全球幾乎不可能複製台灣的AI製造生態系

台灣的AI供應鏈角色不限於台積電等晶片生產商，台灣已經打造為AI資料中心的供應商聚落。（圖片來源／信傳媒編輯部）

馬來西亞媒體《新海峽時報》（NST Online）報導，多數馬來西亞媒體似乎忽略一條消息：台灣2025年的國內生產毛額（GDP）預計將大幅成長7.37%，這是自15年前成長10.25%以來的最高水準。更令人難以置信的是，這項預測成長率遠高於4個月前預測的增長4.45%。

台灣今年GDP將高速成長7.37%

廣告 廣告

即使美國總統川普政府單方面採取對等關稅措施，以及即將對貿易夥伴徵收半導體關稅，導致全球經濟不確定因素變多，但是台灣最新的超高GDP成長預測無疑打破世界經濟的悲觀預期。

今年7月底，台灣的伺服器大廠緯穎科技董事長洪麗甯正式確認為馬來西亞YTL楊忠禮財團AI數據中心的製造與基礎設施合作夥伴，然而，馬來西亞媒體焦點仍放在YTL與美國人工智慧（AI）晶片巨頭輝達的合作上，鮮少討論台灣AI供應鏈在全球不可或缺的角色。

從這兩則新聞可以看出，台灣「默默」搭上全球AI浪潮的順風車，成為美國的製造合作夥伴，同時和楊忠禮集團（YTL）等跨國公司開展合作。

《新海峽時報》報導認為，這不免令人疑惑「我們究竟對台灣在全球AI供應鏈的現況了解多少？」

該報導強調有三個不容忽視的事實需要正視。

輝達78%的AI伺服器來自7家台灣公司

首先，台灣的AI供應鏈角色遠不止限於台積電等晶片生產商，台灣已經打造為AI資料中心基礎設施的供應商聚落，包括資料中心使用的伺服器；每一台伺服器內部的主機板和電源模組；運行AI資料中心高運算能力所需的液冷系統；以及將所有伺服器整合到一個系統中的伺服器機架。

摩根士丹利在2024年3月發布的AI供應鏈報告統計指出，2024年，輝達78%的AI伺服器來自7家台灣公司，分別是廣達、英業達/ZT Systems、鴻海、緯創、緯穎、技嘉和華碩。從AI伺服器設計、機架生產整合到製造服務，這7大支柱產業推動台灣電子產品（E&E）出口到美國和其他國家。

其次，台灣有一個完整的科技製造生態系統，除南韓外，世界上任何其他經濟體都難以複製。無論是積體電路（IC）設計、晶片製造、IC封裝、研發、電子專業培訓，或是更廣泛的AI基礎設施生產，台灣經濟在這些方面都佔有重要地位。這些成就並非偶然，而是台灣民營企業和公務機關在高等教育、監管和商業領域持續投資、營運和創新50年的成果。

59家台灣實體參加輝達的AI供應鏈

正如輝達創辦人、總裁兼執行長黃仁勳在2024年所敘述的內容，共有59家台灣實體（包括公司和大學）參與這家跨國巨頭的AI供應鏈。根據Jon Peddie Research（JPR）的數據，輝達控制全球92%的繪圖處理（GPU、顯卡）市場。因此，黃仁勳明確表示「輝達的一切成就都始於台灣，然後我們與合作夥伴將輝達產品推向全世界。」他會說出這些話，也就不足為奇了。除了南韓以外，其他經濟體（包括美國）想要取代台灣在整個AI供應鏈的地位，即使不是完全不可能，也幾乎是不可能的。

第三，如今台灣企業也已經成為非輝達AI供應鏈的主要供應商。為打破輝達在GPU市場的壟斷地位，並降低對這家人工智慧巨頭晶片的依賴，亞馬遜和谷歌近期採取一系列措施。目前，兩家公司都在積極部署自家專用積體電路（ASIC）晶片，這些晶片將安裝在各自的中央處理器（CPU）和張量處理器（TPU）中，用於運作自身以及客戶的資料中心。

(原始連結)





更多信傳媒報導

外送專法初審後「疊單」紅利消失？Uber Eats總座向用戶喊話：成本浮現需四方共同承擔

快訊》國、民兩黨憲訴法修正案違憲失效！憲法法庭認定立法程序有「重大明顯瑕疵」

日本央行升息1碼 日圓兌美元匯率不升反貶破156價位

