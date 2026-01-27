外媒訪陸委會 沈有忠分享台灣防中共滲透3大招

陸委會副主委沈有忠今天(27日)接受波蘭廣播電台記者專訪，他表示，由於中共內部對軍隊的整肅還沒結束，加上經濟衰退等問題，中共要在短時間之內武力犯台的機率並不高；但中共對台灣的滲透行為始終存在，因此，陸委會正展開3大方向的因應作為，包括法規盤整、揭露樣態，以及強化識讀中國教育。

外交部援助波蘭廣播電台，與台灣央廣合作「支持烏克蘭記者」培訓計畫，兩名波蘭電台烏克蘭記者27日下午前往陸委會，專訪副主委沈有忠。

沈有忠在受訪時談到，俄烏戰爭已給中國國家主席習近平「上了一課」，也就是發動對台戰爭並不是一個好的選擇；而就陸委會的相關評估，中共在短時間之內也確實沒有大規模軍事犯台的跡象。沈有忠：『(原音)我們看到中央軍委副主席張又俠幾乎可以算是解放軍的二號人物被抓捕，所以我們觀察其實內部軍事上的整肅現在看起來還沒有結束。他現在內部問題那麼嚴重，剛提到的經濟，現在我們看到軍隊，軍隊忠誠的問題、貪腐的問題，還有整個信仰的問題，對習近平來說，他都認為還沒有到一個足以去發動一場戰爭的準備。』

不過，沈有忠也指出，當前中共對台灣的打壓，涵蓋外交、軍事、社會滲透等多個面向，其中，防範對台灣社會的分化和滲透，就是陸委會最重要的工作任務。他說，有鑑於中共對台的滲透行為近年愈來愈細膩，做法也愈來愈多樣，所以陸委會展開了3個方向的因應作為，首先是就既有法規進行盤整，提出精進建議，再來是向民眾揭露具有國安疑慮或統戰疑慮的交流樣態，讓國人知道什麼樣子的交流，事實上有著統戰疑慮和國安風險。

沈有忠：『(原音)統戰其實對於中國對外宣傳來講就認為只是交朋友，但對我們來說的話，「交朋友」只是一種他美化的宣稱，為什麼要交朋友？就是為了要把你吸納成為他的一部分，所以其實統戰的另一面就是分化還有消滅，什麼意思呢？他就是讓台灣社會先分成兩塊，有一塊可以交朋友，另外一塊就是要消滅的對象。』

沈有忠表示，為了要做好與社會的溝通，向民眾加強識讀中國教育，也是非常關鍵的一環。沈有忠：『(原音)國防部強化我們的「國防」，陸委會在這一塊來講可以說是強化我們的「心防」，所以我們跟社會大眾做好溝通、做好識讀教育，希望讓大家知道當前的兩岸關係有一個比較完整而正確的一個了解，來做好整個社會防禦，還有我們講民主韌性的工作。』

他也提到，台灣應該要能從俄烏戰爭中學習到烏克蘭的團結，因為唯有內部團結才是防禦最基礎的開始，不然有再好的經濟、再好的國防都沒有用。他說，這樣的團結不見得是對於黨派的支持，而是團結在對於中華民國的國家主權、團結於自由民主的生活秩序維持。

沈有忠強調，台灣面對中共壓力已累積非常豐富的經驗，所以知道怎麼樣在巨大的壓力底下，維持自由民主與經濟發展，台灣也非常樂意和其他的民主國家進行交流跟學習，並共同維持台海的和平與穩定。