習近平想鞏固權威 新高地：5大誤判低估抓張又俠後果

〔編譯盧永山／綜合報導〕資歷深厚且具實戰經驗的中共中央軍委副主席張又俠和中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，因涉及嚴重違紀違法，24日被官宣立案調查。總部位於美國紐約的中文網站「新高地」(New Highland Vision)27日發表評論指出，這次事件並非已塵埃落定的政變，而是被迫啟動的權力重組，中國領導人習近平抓張又俠原本意在鞏固權威，為下一步世襲制鋪平道路，卻低估了5項關鍵因素，恐適得其反。

文章指出，在1月18日爆發的中共最高權力異常事件中，習近平試圖透過抓捕張又俠來鞏固軍權，這個舉動看似果斷，卻暴露了其對黨內生態和外部環境的嚴重誤判。這並非一場簡單的清洗或反腐行動，卻引發了多派系聯合制衡的連鎖反應，導致權力結構斷裂，局勢至今未穩。習近平的決策，顯然低估了5個關鍵因素，最終將自己推入談判的被動局面。

紅二代與元老會空前團結

首先，習近平低估了紅二代與元老們會空前團結。過去紅二代和元老派系往往因利益分歧而各自為政，但此次事件觸及了中共政權的核心底線——保黨保政權。江派、團派、紅後等力量迅速達成共識，形成「被逼聯合」的態勢。這種團結並非基於共同理想，而是對習近平世襲繼承人安排的集體不滿。黨內核心圈早就獲悉，習近平的世襲後人在寧夏被重點保護，路徑高度複製其自身早期模式，這被黨內視為長期隱患。

低估張又俠在黨政軍的影響力

其次，習近平低估了張又俠在黨政軍中的影響力。張又俠並非孤立人物，其人脈根深蒂固，橫跨軍界與高層決策圈。張又俠即便軍變政變未能成功，其影響力已足以攪動整個權力結構。官方訊息異常——張又俠名字未從網站移除、中央媒體集體靜默、軍界無重要官員表忠——正是這個影響力的體現。習近平高估了自己的權威，以為抓捕1人即可震懾全軍，卻忽略了張在黨政軍中的「隱形網絡」。最終，習近平即便保留位置，權力也必然縮水，可能被迫放棄軍委主席或廢掉軍委設置，以換取妥協。

低估軍中將領挺張又俠決心

第三，習近平低估了軍中將領力挺張又俠的決心。軍變事件從18日晚間爆發，被視為權力斷裂的起點，但張又俠的失敗並未澆滅軍內支持者的火焰。這次的行動主體並不是單一派系，而是多方對習近平的不滿成為的合作基礎，尤其在軍中，將領們視張為代表人物，挺張已成為維護自身利益的象徵。如果習近平以為軍內忠誠度已牢不可破，那他就忽略了將領們的「底線思維」。結果，軍界異常狀態持續：無視頻表忠、無高層站隊，習近平姊姊齊橋橋從19日起被保張勢力軟禁在迎賓館一直未出來，賓館已進入高度戒備模式。

低估中國民眾的政治智慧

第四，習近平低估了民眾的政治智慧。長期以來，中共宣傳機器試圖將民眾塑造成無知大眾，但此次事件中，官方訊息真空和關鍵人物異常狀態，已被民眾敏銳捕捉。官方通報對張又俠、劉振立的指控遭網友集體質疑。民眾並非被動接受媒體解釋，又例如《華爾街日報》關於張洩露核武機密的報導，被視為故意放假消息或受控敘事。相反的，民眾透過社群媒體和傳聞，快速形成對權力鬥爭的認知，這種政治智慧放大事件的影響，導致內部壓力倍增。

低估國際識別假消息的能力

第五，習近平低估了國際上對假消息的識別能力。事件中，官方試圖透過煙霧彈轉移視線，但國際社會早已練就了對中共假消息的敏銳嗅覺。國際情報機構和媒體，能從官方靜默、人物異常中辨識真相，尤其在核情報等敏感議題上，更易識別「定罪藉口」的真相。習近平這種低估導致了世襲行動暴露在全球聚光燈下，國際壓力介入談判，限制了其強勢選項。結果，不僅內部權力重組拖延，外部形象也進一步受損。

