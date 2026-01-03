外媒評2025台海局勢緊張 2026仍是「碰撞熱區」

中共圍台軍演落幕，仍持續對台施壓，國防部3日發布，偵獲共機4架次、共艦6艘、公務船1艘襲擾台海。值得注意的是，中共連續3天動用空飄氣球，我方掌握其現蹤台中西北57浬。

國軍嚴密應處共軍威脅，外媒《福斯新聞》總結2025台海局勢，認為比任何時期更緊張，指這次中共軍演在不跨越戰爭門檻，演練封鎖、隔離台灣，也測試美方以及日本等國的反應能力。

學者進一步分析，中共軍演目的反制美方在台的軍事部署，也就是可以打擊福建沿海的海馬士多管火箭。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑認為，「100台的海馬士，我們可以從台灣本島直接對福建這邊進行攻擊，所以其實對於中共來講的話，他會覺得台灣這裡，或許美台軍售上面，踩到了不出售攻擊性武器這一條紅線。」

外媒報導指出，台海今年仍是嚇阻與威脅的碰撞熱區，美國退役海軍少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）則批評，中共軍演是公開霸凌，認為台美應持續推動軍售，也應建立協同作戰能力。

對此，國防部打算透過1.25兆的特別預算提升戰力，當中包括爭取已久的M109A7自走砲，美方雖點頭出售，但傳出只有60輛，比軍方預期還少。國防部戰規司長黃文啓接受媒體專訪，坦言數量仍有落差。

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲分析，「不對稱戰力包括Altius無人機，還有海馬士砲兵飛彈這些為主。那麼在傳統載台部分，更新的速度也很重要，但是就分批逐次、逐年的達成。」

M109A7自走砲被視為陸軍火力轉型的第一步，國防部表示，美方評估產能後，確保能在特別預算時間內交貨。

