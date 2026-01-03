外媒讚台灣素食天堂！英協會認證：純素餐廳數全球最多

生活中心／杜子心報導



出國旅遊最重要的就是要把當地美食吃透透，吃得好不好決定了一趟旅行的品質。尤其近年來素食人口越來越多，比起熱門景點，對於素食者來說能不能自在地享用一頓無肉大餐，反而才是決定下一個旅遊目的地的關鍵指標。英國純素協會（The Vegan Society）近日發布最新《全球純素趨勢報告（Veganism Around the World）》，點名2026年最適合純素旅客造訪的6個國家，其中台灣也名列其中，與紐西蘭、葡萄牙、新加坡、冰島、印度並肩，被國際純素圈視為友善又好入門的目的地。





台灣的素食食物變化多樣，受到許多國外素食旅客青睞。（示意圖／民視新聞資料照）

根據外媒《每日郵報》報導，英國純素協會在最新報告中點名多個純素飲食發展亮眼的國家，其中首先提到的是以畜牧業聞名的紐西蘭，儘管當地長期以高品質牛羊肉著稱，但近年純素飲食風潮快速擴散，越來越多咖啡館與餐廳加入植物性菜單，報告指出，紐西蘭在人口比例上，提供純素選項的餐廳數量相當可觀，平均每百萬人就有344.81間，成為全球純素餐飲密度最高的國家之一。名單中同樣出現台灣，報告指出，台灣是全球擁有最多「專門純素餐廳」的國家，每百萬人約有14.8間。雖然肉類在台灣的飯食、湯品與麵食中仍相當常見，但遍布各地的素食與純素餐廳，加上清楚標示的「素」、「全素」標誌，讓外國旅客也能輕鬆辨識，因此被不少國際旅遊圈譽為「純素天堂」。

葡萄牙雖以海鮮料理聞名，但人均素食餐廳數量卻名列世界前茅。（示意圖／取自Pexels）

其他被點名的國家同樣呈現出飲食文化上的對比與特色。葡萄牙雖以海鮮料理聞名，人均魚類與海鮮消費量高居全球前段，但人均素食餐廳數量卻名列世界前茅，加上「vegano」一詞與英文拼寫相近，對純素旅客相當友善；新加坡則擁有全球最多的人均素食餐廳，許多餐廳的純素菜單融合印度與中華料理風味。冰島超過43%的餐廳至少提供一道素食料理，比例為歐洲最高，但同時也是全球人均肉類與動物性產品消費量名列前茅的國家之一。至於印度，許多傳統料理本就以豆類、蔬菜與香料為主，如扁豆湯、鷹嘴豆咖哩等都是經典純素餐點，當地消費者購買植物肉的意願幾乎是美國的兩倍，也顯示純素飲食在旅遊與消費市場中的影響力持續擴大。

