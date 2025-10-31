外媒質疑保台決心 鄭麗文：哪個國家願意GDP5％花在國防預算？

新任國民黨主席鄭麗文。（本報資料照片）

國民黨新任黨主席鄭麗文將於明日走馬上任，《德國之聲》今（31）日釋出鄭麗文的專訪。談到鄭麗文不贊成我國國防預算占GDP5％，鄭麗文指出，她沒有放棄武力保衛台灣的決心。記者接著挑戰鄭麗文「此說法與他不贊成國防預算占GDP5％有矛盾」，鄭麗文則強勢回應「請問全世界哪個國家願意GDP5％花在國防預算？」

《德國之聲》今日釋出專訪鄭麗文的新聞跟影片，鄭麗文在專訪時被問到，習近平在賀電中提到希望可以推進國家統一，能說服習近平放棄兩岸統一嗎？鄭麗文直呼，這不是一個說不說服的過程，所有人都可以說服習近平，也可以去說服川普，也可以去說服烏克蘭總統澤倫斯基。

鄭麗文強調，兩岸關係已成為世界上最重要的火藥庫，「和平、和平、和平」，相信兩岸所有矛盾跟歧見可透過和平方式化解，避免一切可能挑起軍事衝突跟矛盾的所有言行，通通都要化解，深信兩岸絕對可以用和平的方式來解決一切的問題。

鄭麗文也向德國之聲表示，如果今天兩岸不能夠回歸一個正常化的關係，不能夠回歸一個和平穩定的關係，談其他的都是侈談，沒有任何的基礎。

鄭麗文表示，沒有放棄武力保衛台灣的決心。但記者續問，這說法跟鄭不贊成國防預算增加到GDP的5％好像有矛盾。對此，鄭麗文高喊，完全沒矛盾，德國、北約也不願意，「請問全世界哪個國家願意GDP5％花在國防預算」，鄭麗文更反問記者，德國國防預算有到GDP5％嗎？該記者則說沒有。

至於認為台灣國防預算應該要多少？鄭麗文則說，必須要來合理的檢討，過去的國防預算，今天我們在對美軍購的過程當中，這麼多年，中間有非常多不合理的問題，有很多我們花了錢到今天都還沒有到貨的東西。台灣要有國防，但要合理。

