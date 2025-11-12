外媒質疑蒲亭健康問題 指右手腫脹、靜脈突起

站在海報牆面前，俄羅斯總統蒲亭一臉嚴肅，似乎正在聽人報告。美國媒體《紐約郵報》在當地10日報導，蒲亭日前出席一場籃球活動時，因為表情不自然，又被拍到右手握拳，手背有詭異的腫脹，以及靜脈嚴重突起的狀況，再次引發外界質疑他的健康情況。

這不是蒲亭右手第1次發生狀況，過去他軍事訪問時，手上就曾被拍到出現黑斑，有許多靜脈注射痕跡，還有一次被拍到右手小幅度抖動，讓外界質疑他罹患帕金森氏症。 但他11日在克里姆林宮會見哈薩克總統托卡葉夫時，右手看上去又一切正常。

至於俄烏戰爭方面，烏東戰線僵持不下，烏克蘭總統澤倫斯基11日再次親自到3年前從俄軍手中收復的赫爾松，慰問前線士兵和救援人員。

烏克蘭總統澤倫斯基說，「今天是赫爾松解放滿3年的紀念日，這座城市從俄羅斯手中解放出來，侵略我們的人從這裡逃走了，我們要銘記是人民的勇氣，讓烏克蘭國旗重新掛回這城市。」

俄烏交戰的東部前線城市波克羅夫斯克，因為烏克蘭短缺士兵，加上俄軍增派軍力，不僅使用無人機和火砲進行遠程攻擊，還派遣地面部隊打擊烏軍的補給線，讓烏克蘭前線士兵陷入苦戰。

烏軍11日表示，有約300名俄軍利用濃霧當作掩護，騎著摩托車，甚至是利用破損汽車和貨車進入波克羅夫斯克，持續推進控制城市的範圍。此外，在另一座重要城市庫皮揚斯克郊區，也不時傳出雙方士兵激烈交戰。

而為了箝制言論，俄羅斯一名18歲的街頭藝人洛吉諾娃，日前因為在聖彼得堡街頭與樂團一起翻唱批評克里姆林宮的歌曲，10月15日遭到當局以擾亂公共秩序為由，判處入獄13天，期滿後才自由不到幾小時，又遭當局用輕微滋事行為罪名，再判入獄13天，坐牢將近1個月後，11日又傳出，她第3次遭到法院判決延長監禁13天，理由是違反公共秩序。

俄國政府強調，在跟西方的「代理人戰爭」中，俄國社會必須保持最大程度的團結，人權團體批評，俄羅斯在戰時的審查制度太過嚴苛。

