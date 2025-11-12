外媒質疑蒲亭健康問題 指右手腫脹、靜脈突起
站在海報牆面前，俄羅斯總統蒲亭一臉嚴肅，似乎正在聽人報告。美國媒體《紐約郵報》在當地10日報導，蒲亭日前出席一場籃球活動時，因為表情不自然，又被拍到右手握拳，手背有詭異的腫脹，以及靜脈嚴重突起的狀況，再次引發外界質疑他的健康情況。
這不是蒲亭右手第1次發生狀況，過去他軍事訪問時，手上就曾被拍到出現黑斑，有許多靜脈注射痕跡，還有一次被拍到右手小幅度抖動，讓外界質疑他罹患帕金森氏症。 但他11日在克里姆林宮會見哈薩克總統托卡葉夫時，右手看上去又一切正常。
至於俄烏戰爭方面，烏東戰線僵持不下，烏克蘭總統澤倫斯基11日再次親自到3年前從俄軍手中收復的赫爾松，慰問前線士兵和救援人員。
烏克蘭總統澤倫斯基說，「今天是赫爾松解放滿3年的紀念日，這座城市從俄羅斯手中解放出來，侵略我們的人從這裡逃走了，我們要銘記是人民的勇氣，讓烏克蘭國旗重新掛回這城市。」
俄烏交戰的東部前線城市波克羅夫斯克，因為烏克蘭短缺士兵，加上俄軍增派軍力，不僅使用無人機和火砲進行遠程攻擊，還派遣地面部隊打擊烏軍的補給線，讓烏克蘭前線士兵陷入苦戰。
烏軍11日表示，有約300名俄軍利用濃霧當作掩護，騎著摩托車，甚至是利用破損汽車和貨車進入波克羅夫斯克，持續推進控制城市的範圍。此外，在另一座重要城市庫皮揚斯克郊區，也不時傳出雙方士兵激烈交戰。
而為了箝制言論，俄羅斯一名18歲的街頭藝人洛吉諾娃，日前因為在聖彼得堡街頭與樂團一起翻唱批評克里姆林宮的歌曲，10月15日遭到當局以擾亂公共秩序為由，判處入獄13天，期滿後才自由不到幾小時，又遭當局用輕微滋事行為罪名，再判入獄13天，坐牢將近1個月後，11日又傳出，她第3次遭到法院判決延長監禁13天，理由是違反公共秩序。
俄國政府強調，在跟西方的「代理人戰爭」中，俄國社會必須保持最大程度的團結，人權團體批評，俄羅斯在戰時的審查制度太過嚴苛。
更多公視新聞網報導
烏克蘭仿電玩推無人機殺敵獎勵 實施1年俄軍傷亡數多2倍
俄宣布展開核動力飛彈測試 宣稱可突破飛彈防禦系統
俄無人機擊中烏幼兒園陷火海 民防人員冒險救出48幼童
其他人也在看
【九九重陽，健康久久】──從「慢病防治」到「健康老化」，給銀髮族最實用的醫學建議
作者/KingNet國家網路醫藥 林招煌重陽節不只是敬老，更提醒長者健康要從日常開始。台灣65歲以上人口超過20%，慢性病、肌少症與心血管疾病風險高。透過運動、營養、社交互動與定期檢查，打造健康老化的生活方式，讓長輩在家人關懷與醫療守護下，「重陽長壽、健康久久」。每年農曆九月九日是「重陽節」，古人以登高祈壽、敬老感恩為習俗。現代社會中，這一天更提醒我們：高齡化浪潮已至，如何讓長輩「活得久、也活得好」，已是全家人、乃至全民健康的重要課題。一、從「老化」走向「病化」──台灣長者最常見的健康挑戰根據衛福部統計，台灣65歲以上人口已突破20%，正式邁入「超高齡社會」。隨著年齡增加，以下幾項慢性疾病風險大幅上升：代謝症候群與糖尿病：胰島素敏感度下降、肌肉量流失，容易造成血糖波動。心血管疾病：高血壓、高血脂與動脈硬化常同時出現，是中風與心肌梗塞的主因。肌少症與跌倒風險：肌肉量自50歲後每十年下降約8%，不僅影響行動力，也增加骨折與失能風險。失智與憂鬱：研究顯示，社交退縮與營養不良是影響長者腦部健康的關鍵因子。二、醫學觀點：預防重於治療，關鍵在「三力並進」想讓長輩維持健康與生活品質，醫界普遍強調「三KingNet 國家網路醫藥 ・ 17 小時前
影／俄國總統普亭「右手腫脹凸青筋」照片掀熱議 外界再傳健康亮紅燈
紐約郵報報導，俄羅斯總統普亭近日在公開場合露出「腫脹且看似疼痛」的右手，靜脈明顯突出，引發外界再次對其健康狀況的揣測。聯合新聞網 ・ 1 天前
普丁右手腫脹靜脈隆起 外界揣測健康恐出狀況
（中央社莫斯科11日綜合外電報導）俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）近期在公開場合，露出腫脹的右手，手部靜脈明顯隆起，再次引發外界對他健康狀況的臆測。中央社 ・ 1 天前
曹興誠推沈伯洋選台北市長！藍議員狂酸「曹公送箭」：絕對支持
2026大選戰聲起，民進黨的台北市長人選引發討論，雖有吳怡農確定參選，卻是雜音多。前聯電創辦人曹興誠今（12）日建議賴清德，徵召沈伯洋參選台北市長，認為各方面都能輾壓現任台北市長蔣萬安。此言引來國民黨議員狂酸，「挺喜歡的」、「絕對支持！」中時新聞網 ・ 20 小時前
韓國瑜以「桌腳說」嗆賴清德 民進黨團轟：不譴責加害人卻檢討受害人
立法院長韓國瑜昨遭總統賴清德點名要保護立委沈伯洋，以維護國會尊嚴，韓國瑜今天（12日）諷刺回應「自己生病，要別人吃藥」，並以「桌子4隻腳」形容台灣安全，請賴清德先廢除台獨黨綱、別搞惡意政治鬥爭，撤回大陸為境外敵對勢力、展開和平交流。對此，民進黨立院黨團反批，韓國瑜不譴責加害人，卻檢討受害人，心態令人不解。鏡報 ・ 17 小時前
普丁健康出狀況？右手爆青筋「異常腫大」照瘋傳
國際中心／李明融報導俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的健康狀況，多年來外界對他的臆測從未間斷，近期一場於籃球場舉辦的活動上發表演說時，被媒體拍到他的右手異常腫脹、血管明顯突起的畫面，他也不時緊握雙手，神情看似身體不適，健康狀況再度掀起討論。民視 ・ 1 天前
經濟部表揚逾1200家歷史悠久製造廠
一年一度的工業界盛事「第七十九屆工業節慶祝大會」，於日前在台北隆重舉行，經濟部循例於會上表揚創業歷史悠久的製造業廠商，向所有得獎的「工業人」獻上最誠摯的祝賀，強調這份長期的堅持與韌性，是臺灣經濟最堅實的基石。本屆工業節慶祝大會由主辦單位中華民國全國工業總會潘俊榮理事長主持，邀請賴清德總統、外交部林佳龍部長、經濟部龔明鑫部長出席致詞，並頒發創業歷史悠久廠商共一二七六家之獎座及感謝狀，包括獲頒五十年以上者三八四家，四十年以上未滿五十年者八九二家。龔部長致詞時特別提到，全球正掀起再工業化浪潮，證明工業是經濟的根本。臺灣能有今日成就，歸功於政府與產業長年奠定的堅實基礎。當年與賴總統共同解決「產業投資五大要素」問題，透過當時的努力，引導臺商回流，使製造業不僅挺過美中貿易戰與疫情，更 ...台灣新生報 ・ 12 小時前
無懼俄軍砲火！澤倫斯基抵赫爾松 紀念收復3週年
烏克蘭總統澤倫斯基11日前往飽受俄軍砲火摧殘的前線城市赫爾松（Kherson）視察，並發表解放3週年紀念演說，強調當局正擬定能夠強化赫爾松韌性的決策。澤倫斯基發布在寫有赫爾松字樣的標的建物前的自拍照，證明親自前往這座2022年2月烏俄戰爭爆發不久便遭俄軍佔領的城市，與地方官員和軍事代表會晤商討城市防自由時報 ・ 1 天前
日本出國稅擬漲3倍至台幣600元 從日本離境者均須繳納
自2019年起，凡是從日本出境的旅客，不論國籍或交通方式，每次都必須繳納1000日圓的出國稅。不過日媒近日報導指出，日本政府擬將這筆出國稅提高至3000日圓（約新台幣602元），並將稅收用來處理「觀光公害」問題。公視新聞網 ・ 17 小時前
韓國瑜嗆賴清德「生病」 民進黨反擊了！
[NOWnews今日新聞]總統賴清德昨向立法院長韓國瑜喊話，盼聲援民進黨立委沈伯洋，韓國瑜今（12）日反擊，明顯看出「真的是自己生病，讓別人吃藥」。對此，民進黨發言人吳崢表示遺憾，韓國瑜身為立法院長，...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
不聲援沈伯洋？韓國瑜「桌子說」談台灣安全 卓榮泰妙喻2盤菜回嗆
即時中心／潘柏廷報導總統賴清德點名立法院長韓國瑜，應率跨黨派立委聲援被中國揚言全球通緝的綠委沈伯洋，豈料，韓國瑜今（12）日下午指稱台灣安全如桌子是4隻腳，反咬賴清德與民進黨打斷3隻，更要賴清德以民進黨主席身分宣布立刻凍結或廢除台獨綱領。對此，行政院長卓榮泰下午前往視察蘇澳溪分洪工程時則妙喻，桌上還有國民黨主席鄭麗文祭拜共諜吳石、沈伯洋2盤菜，「難道這兩盤菜，韓院長都要沉默容忍、吞下去？」。民視 ・ 17 小時前
沈伯洋事件 韓國瑜：總統生病讓別人吃藥
[NOWnews今日新聞]重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案調查，總統賴清德11日受訪時表示，中國對台灣並沒有管轄權，何況沈伯洋是在捍衛國家主權，期待立法院長韓國瑜站出來維護國會尊...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
台北市長穩了！曹興誠向賴清德力薦沈伯洋：他各方面輾壓蔣萬安
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導在今年的立委罷免案全力投入的聯電榮譽董事長曹興誠今(11/12)表示，民進黨不分區立委沈伯洋近日遭中共通緝與恐嚇，若兼任民...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
中國戰狼外交官曬航艦照片 威脅日本別管台海 不只海空軍力 「火箭軍」如解放軍皇冠上的明珠 CNN獨家揭露大量飛彈基地 「關島殺手」恫嚇美印太戰略｜全球聊天室｜#鏡新聞
日本首相高市早苗日前在眾議院備詢，提及鄰國若受到軍艦武力攻擊，對日可能構成「存立危機事態」，屆時不排除觸發「集體自衛權」。這番言論再次惹怒中方，中國駐大阪總領事薛劍發文秀出解放軍3艘航空母艦示威。 中共的遠程軍力投射不只展現在海上，「火箭軍」也是重點發展項目。CNN透過衛星影像揭露，中國有約99座飛彈相關設施，且規模還在擴大當中。而智庫統計解放軍人力和飛彈部署，也發現中國的戰略布局已經發生變化…… 面對極化政治、武力威逼，台灣前總統蔡英文也走出國門，爭取歐洲盟友支持，共同對抗挑戰。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
網傳駐日代表申請「中華民國」更名「台灣」遭日本重罰 官方回應了
近期社群平台瘋傳一則訊息，宣稱台灣駐日代表將原「中華民國」申請更名為「台灣」，因此遭日本裁罰，必須繳納7000萬日圓（約新台幣2100萬元），貼文並指稱「這樣的大事國內媒體竟然不敢報導」。然而，經事實查核中心調查，實際情況是，駐日館舍為保障國家財產權，辦理館產由個人名義移轉至法人名義的登記，與國名變更或日本裁罰無關。對於網傳消息，台灣日本關係協會秘書長張仁久......風傳媒 ・ 1 天前
韓國瑜回賴清德「自己生病要別人吃藥」 民進黨轟比喻不當：沒風骨和肩膀
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導民進黨立委沈伯洋遭重慶公安局立案偵辦，總統賴清德日前呼籲立法院長韓國瑜，率在野委員共同聲援沈，不過韓國瑜今（12）日...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
沈伯洋德國國會發言曝！一口流利英文被讚翻
[NOWnews今日新聞]民進黨立委沈伯洋日前遭中國當局揚言全球抓捕，他發文怒嗆nobodycares，他昨（12）日更抵達德國聯邦議院出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會，喊話作為勇敢的台...今日新聞NOWNEWS ・ 14 分鐘前
賴清德喊話韓國瑜聲援沈伯洋遭藍白批情勒！黃暐瀚：立委被通緝應如2005年不分黨派聲援
中共指控民進黨立委沈伯洋涉分裂國家罪，總統賴清德喊話韓國瑜聲援遭藍白批「三軍統帥毫無擔當」。黃暐瀚分析，賴清德是以幹事長經驗期待院長保護委員，並指出2005年朝野都反對反分裂國家法，台灣立場應一致。風向台灣 ・ 18 小時前
中共嗆全球抓捕沈伯洋 賴清德喊話韓國瑜：站出來維護國會尊嚴
中國日前以涉犯分裂國家罪為由對民進黨立委沈伯洋立案偵辦，官媒央視更進一步發布起底影片，並揚言展開全球抓捕及跨境司法合作。對此，總統賴清德今（11）日表示，中國對台灣並沒有管轄權，更何況沈伯洋是在捍衛國家主權、維護台灣民主自由的憲政體制，非常期待立法院長韓國瑜夠率領跨黨派委員聲援沈伯洋，「否則的話，今天的民進黨的沈伯洋，明天可能是國民黨或民眾黨的任何一個人。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
觀察／拜共諜、喊話見習近平與高市早苗爭議連發 藍營不滿鄭麗文「主旋律都在兩岸」
[FTNN新聞網]文／孫偉倫國民黨主席鄭麗文上任後一週就因為參加馬場町白色恐怖受難者秋祭儀式，追思對象包括從事間諜情蒐而導致國民政府戰敗中共，又造成嚴重...FTNN新聞網 ・ 1 天前