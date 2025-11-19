外媒關注鄭麗文喊蒲亭非獨裁 蕭美琴回應了

▲立陶宛網路媒體關注國民黨主席鄭麗文日前稱「蒲亭非獨裁者」，蕭美琴表示這一點上顯然存在分歧，完全不能認同。（圖／總統府提供）

[NOWnews今日新聞] 副總統蕭美琴日前接受立陶宛網路媒體「15min」總編輯Vaidotas Beniušis視訊專訪，專訪提到地緣政治、台灣國防安全及整備、中俄關係與俄烏戰爭、台灣與立陶宛雙邊合作等議題，訪談內容已於今（18）日播出。而外媒關注國民黨主席鄭麗文公開提及「蒲亭非獨裁者」，也不認為他應該為入侵烏克蘭負責，倘若未來台灣政權更迭，是否走向親俄立場？蕭美琴則強調，這一點上顯然存在分歧，「執政黨完全不認同在野黨領袖關於俄羅斯的說法」。

媒體首先針對地緣政治詢問蕭美琴，處在動盪時代，立陶宛人擔心可能來自俄羅斯的侵略，而台灣則面臨來自中國日益加劇的壓力，這些威脅之間是否有所關聯及北京與莫斯科之間是否有合作跡象？蕭美琴回應，現在確實是極為動盪的時期，地緣政治也變得格外複雜。自俄羅斯入侵烏克蘭前夕，俄羅斯和中國共同宣布「無上限夥伴關係」以來，大家已清楚看到這些威權國家之間的合作跡象，而且不僅是中國與俄羅斯，也包括北韓。並指出，立陶宛和台灣同為熱愛自由的民主國家，且鄰近具侵略性的威權國家，有必要共同應對這種局勢。即使地理位置相距遙遠，但確實面臨許多必須應對的共同挑戰。

詢及俄羅斯與中國未來可能在軍事上協同行動，藉此分散美國與西方的應對能力。蕭美琴表示，澤倫斯基總統先前曾指出，中國似乎並不希望看到烏俄戰爭結束。而也確實看到，中國一直是俄羅斯的重要夥伴，不僅在經濟上，也包括供應工業零組件等方面，提升了俄國延長戰事的能力。除此之外，也看到中俄正在共享同一套作戰手冊；這不僅涉及軍事合作，也包含心理戰、各種混合手段的影響力滲透、認知作戰，以及干預民主制度等混合式威脅。此外，在社群媒體上出現大量的假新聞和操作不實訊息，也都呈現高度共通性。正因為共享相同的操作手法，也再次凸顯出民主國家必須攜手合作，共同應對挑戰的重要性。

媒體亦提到台灣內部有不同的政治論述，有關國民黨主席鄭麗文公開表示，蒲亭不是獨裁者，也不認為他應該為入侵烏克蘭負責，倘若未來台灣政權更迭，是否可能走向更親俄的立場？蕭美琴認為，顯然存在分歧，執政黨完全不認同在野黨領袖關於俄羅斯的說法，並強調，相信絕大多數台灣民眾對民主制度充滿信心，堅定捍衛自由，以及努力為台灣爭取來的價值。事實上，台灣和立陶宛一樣，都是非常年輕的民主政體。直到1990年代才舉行首次總統選舉，那是第一次自由選舉總統，接著在2000年選出第一位民進黨總統。

蕭美琴指出，做為年輕的民主政體，台灣當然面臨許多挑戰，特別是在中國大規模散播假訊息的外在地緣政治環境下。但同時台灣人民熱愛自由，普遍對烏克蘭人民的處境深感同情，也正因如此，台灣政府及許多民間部門人士都積極提供烏克蘭人民人道援助，並與立陶宛、捷克和波蘭等國政府合作，支援該地區的難民及庇護設施。並提到處於複雜的時代，面對威權國家不斷採取激進作為，不能再坐視不理，而為了確保維護共同價值及利益，還有很多工作要做。

對於川普政府甫批准此任期內首度對台軍售的議題。蕭美琴表示，美國是台灣最重要的安全夥伴，感謝美國持續依據《台灣關係法》評估台灣的安全需求，並為台灣的自衛能力提供必要的安全援助，包括過去幾年的軍售，以及近年來《國防授權法案》中強調的新方案。也感謝自川普第一任政府以來，美國常態性評估台灣的國防需求，並在如期發布的國防採購和對台軍售公告中做出相應的回應。

蕭美琴指出，國防安全合作不僅明文載入《台灣關係法》，包含現任川普政府在內的歷屆美國政府也保持相對一致的立場，台灣將繼續與其密切合作。當然明白川普政府非常強調盟友與夥伴也要承擔自我防衛的責任。因此台灣除了過去8年國防支出增長約80%之外，也將持續投入更多資源於自我防衛，目標是按照北約標準在2030年前達到GDP 5%。但增加國防支出並非自我防衛的唯一努力，台灣也推動多項改革，例如延長義務役、強化訓練及致力提升更廣泛的全社會韌性，這一切都展現台灣在國防上的決心與承諾。在展現承諾的同時，美國也持續支持台灣，雙方將會緊密合作，目標是預防衝突及維持和平，也相信川普總統已將和平列為其政策的重要一環，期待能共同努力，確保區域的和平與穩定。

談到立陶宛與台灣的雙邊關係，蕭美琴指出，立陶宛和台灣彼此是新的合作夥伴。幾年前，雙方人民對彼此的瞭解非常有限，但從剛才討論的各議題面向，包括威權主義對民主政體的威脅，彼此更深刻體會到相互支持及夥伴關係的重要性。做為新的夥伴，雙方企業也正積極相互瞭解，尋求經濟、優劣勢的互補，進而互相強化。

蕭美琴說，相信雙方優勢將會相得益彰，彼此關係也一定還有許多發展潛力。兩國有多項成功合作的領域，例如立陶宛在雷射技術方面實力堅強，與台灣共同成立「超快雷射研發創新中心」，該中心不僅為產業帶來附加價值，也為更廣泛的半導體供應鏈中的許多重要層面做出貢獻，可在此優勢基礎上繼續發展。此外，有些台灣公司也與立陶宛在現代農業、生物醫藥等領域與產業建立夥伴關係。

蕭美琴進一步談到，無人機領域或國防產業可能是非常重要的合作領域，因為兩國都致力提升國防韌性，並降低對來自不可靠地區零組件的依賴。民主國家之間必須有可信賴且可靠的供應鏈，無論是電池、鏡頭、雲台，或是涵蓋更廣的無人機、機器人及無人系統等其他零件。期待在這方面與立陶宛合作，許多台灣與立陶宛的公司已經就此進行非常具體的討論。

針對立陶宛至今仍是唯一使用台灣名稱設立代表處的歐盟國家。蕭美琴指出，雙方必須在既有關係基礎上持續發展，這是非常新的關係。立陶宛是台灣堅實的盟友、夥伴，擁有共同理念及共享價值，而這就是進一步合作的動力。立陶宛是歐洲唯一以台灣為名設立代表處的國家，很有勇氣抵擋來自威權社會的各種脅迫，這也凸顯立陶宛在價值外交上的重要性，雙方將繼續在剛才所提的各項領域發展實質經濟夥伴關係中，尋求機會。

