外媒驚奇台灣官員狂曬書單 李遠1句話親解正副總統愛逛書展原因

台北書展基金會董事長郝明義(左起)與泰國出版暨書商協會會長納塔恭、文化部長李遠及泰國商務處處長李佩佩合影。(記者凌美雪攝)

〔記者凌美雪／台北報導〕為期6天的「2026台北國際書展」昨(8)日閉幕，承辦單位台北書展基金會董事長郝明義開心地宣布，今年總計吸引58萬人次參觀，明顯感覺人氣、買氣都增加。而讓最多國外媒體驚奇的是，台灣包含總統、行政院長等政府官員，不僅參觀書展還公布書單。

對此，文化部長李遠致詞時給了答案，李遠說，台灣的書展有個最特別也引起國際關注的傳統，就是「總統、行政院長一定會來」，今年包含副總統、行政院副院長、前行政院長蘇貞昌、外交部等多部會部長也都親自逛書展買書，這代表在政府政策導引下，「我們很努力地想成為一個文化大國」，期盼藉由書展進行文化外交。李遠也承諾，將來還是會「一起與各國手牽手享受文化」。

廣告 廣告

泰國商務處處長李佩佩表示，從台北國際書展的規模，她一點都不驚訝台灣是一個非常進步的地方這個說法，「因為書展規模的盛大，就代表這個國家非常重視人才的投資」。

明年接棒主題國的捷克經貿代表史坦格則說，他來台灣4年，親眼見證了台北書展一年比一年盛大，且有很多小朋友在接觸書籍時，眼睛為之一亮、大開眼界的神情，這是台北國際書展最令人感動與滿足的地方。

【看原文連結】

更多自由時報報導

工作滿檔也非去不可的地方 最後一天鄭麗君喊話：快來

《世紀血案》不只違法 李遠重話：踐踏台灣人，非常可惡

李千娜發言惹議！文總緊急宣布《WE ARE》除夕演出「適當調整」

高市早苗獲壓倒性勝利！矢板明夫曝3大主因

