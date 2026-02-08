外媒驚爆金與正「接班倒數」！專家：血腥清洗恐即刻展開

外媒引述多名長期關注北韓政情的專家認為，北韓領導人金正恩已逐步為權力交接鋪路，其胞妹、現年38歲的金與正，被視為最可能的「即時接班人」，她上台後將展開殘酷「大清洗」。

金與正。（圖／美聯社）

英國《太陽報》報導，北韓問題觀察機構「NK Leadership Watch」創辦人兼主任馬登（Michael Madden）表示，金與正具備接掌最高權力的所有條件，「她是金日成的孫女，也是目前北韓核心菁英中，唯一同時擁有血統正當性與實際治理經驗的人。」

多名消息人士指出，金與正在體制內以手段強硬聞名，深受其父金正日時期強硬派幕僚影響，對權力鬥爭毫不手軟，「這些人把行刑隊視為管理部屬的標準手段。」

馬登警告，一旦金與正掌權，極可能迅速展開權力整肅，以震懾黨政軍高層，「如果她接掌政權，第一天就可能會『殺雞儆猴』。」他並指出，「她很可能早已準備好一份名單，對被視為不忠或構成威脅的官員，進行降職、清洗，甚至處決，以鞏固權威。」

分析人士指出，金正恩近年頻繁攜13歲長女金主愛公開露面，被視為培養第四代接班人的重要訊號。馬登認為，金與正若上台，將屬「攝政型」領導人，「她的責任是確保金主愛在未來順利接掌最高權力。」馬登認為，「我們可能還有約5年時間，才會看到接班進程進入下一階段，而真正公開成形，恐怕要等到2030年代。」

