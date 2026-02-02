外媒驚爆陸在台海設「漂浮長城」！上千漁船「演練鎖台」

外媒披露，中國大陸近期在台灣周邊與東海主要航道附近，集結上千艘漁船形成「海上長城」，引發關注。分析指出，這些看似民用的漁船，實際上與大陸「海上民兵」體系有關，恐為封鎖台海或干擾國際航運演練。

大陸漁船昔日曾在海上集結。（圖／新華社）

美國富比士雜誌（Forbes）1月31日報導，去年12月25日，約2千艘大陸漁船進入東海，排成兩條平行、呈倒L形的長列，綿延約466公里。今年1月11日前後，另有約1400艘漁船在同一海域，組成長達約320公里的矩形隊形，接近國際重要航道。

報導引述美國《紐約時報》指出，當時多艘貨輪被迫繞行，或在密集船陣用「之字形」穿行，航行受阻。由於中方並未公開海上民兵船隻名單，外界難以完全確認參與船隻身分，但多名研究人員表示，部分船隻已被辨識為民兵船，且如此高度協調的行動，「顯示出國家層級的指揮痕跡」。

分析人士認為，這類大規模集結「並不具備實際捕魚用途」，更像是測試在短時間內動員大量民用船隻，作為未來海上封鎖、海上隔離或對周邊國家施壓的手段。

報導引述一名研究中國大陸海權的學者直言，「這是一種法律戰（lawfare），利用對方遵守國際法的前提，反過來施加壓力。」他指出，依國際海事規則，軍艦在多數情況下必須避讓正在作業的漁船，「一旦發生碰撞，不僅代價高昂，還可能演變為外交事件，這正是北京所計算的風險優勢」。

