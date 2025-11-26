外媒齊聚焦港世紀大火！CNN：恐為數十年最嚴重火災

香港大埔宏福苑「宏昌閣」26日下午發生嚴重火警。（圖／東森新聞）





香港大埔宏福苑「宏昌閣」26日下午發生嚴重火警，火勢在幾個小時內從四級迅速升到五級。截至目前，已經造成至少13死、多人受傷，超過一百名居民被迫緊急撤離。由於災情重大，也在國際媒體也掀起關注，形容這是香港數十年來最嚴重的火災之一。

CNN記者：「我現在能看到第三架消防雲梯，正朝著這一側的建築噴水，但看起來其實有更多棟大樓正在燃燒，從這邊角度我數到大概有五棟都在冒火，你也可以看到現場擠滿數十輛消防車。」

熊熊烈焰沿著外牆，一路往上狂燒，火舌竄入屋內，整個住宅區彷彿被火海吞沒。香港大埔宏福苑 下午3點，發生重大火警，火勢在短時間內快速失控，連外媒也極度關注。

CNN形容這是一場致命大火，恐怕將成為香港數十年來，最嚴重的火災之一。

中東媒體更出動空拍機，報導大火的規模，濃煙不斷從高樓竄出，消防與醫護人員緊急進出搶救，居民驚魂未定，在一旁焦急守候。

韓國主播：「香港一處由多棟高樓住宅，組成的住宅區發生大火，官方已確認目前共有4人罹難，據報導仍有超過100人被困 ，在尚未撲滅的建築物內。」韓國媒體也持續大篇幅播報最新狀況。

日本主播：「香港北部大埔的，一處集合住宅發生火災，外牆上搭建的竹製，工程棚架猛烈燃燒，火勢不僅蔓延至整棟建築，甚至延燒到鄰近的其他住宅大樓。」

日本朝日新聞也同步直播，香港火災現場，一度吸引近6000人，同時在線觀看。國際媒體都在第一時間插播，全世界矚目這場突如其來的大火。

