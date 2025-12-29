外媒：中國欲突破第一島鏈封鎖 台灣命運與美日交織

（中央社華盛頓28日綜合外電報導）華爾街日報報導，中國顯然欲突破第一島鏈封鎖，一旦台海發生衝突，除了較靠近台灣的部分日本島嶼和居民恐受波及外，台灣命運將迅速和美日安全同盟緊密交織。

日本首相高市早苗11月在國會眾議院答詢時，稱「台灣有事」（發生緊急狀況）可能構成日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」（存立危機事態）。中國以強硬措詞回應並在日本週邊加強軍事行動，釋出「（台灣）不關日本的事」訊號。

根據華爾街日報（The Wall Street Journal），以經濟和地緣政治層面來看，中國侵台將對日本和台灣最大盟友美國的利益構成嚴重威脅。

全球貿易很大一部分需經過南海和東海，而台灣四周環繞著像巴士海峽這樣的咽喉點（chokepoint，或遏制點）。

中國若成功奪台，將可主導這個區域的戰略航道，進而在太平洋大舉部署軍力和更積極推進其具有爭議的海洋和領土主張。

英國智庫國際戰略研究所（IISS）專研日本安全議題的高階研究員沃德（Robert Ward）表示：「若台灣落入中國之手，亞洲權力平衡將明顯傾向中國。」

沃德指出，放眼海上，中國目前「有點被圍住」，他指的是第一島鏈。第一島鏈由日本、台灣與菲律賓這3個美國夥伴所屬的群島構成，北京「顯然想突破這道封鎖」。

報導指出，一旦台海發生衝突，台灣命運將迅速和美日安全同盟緊密交織。

以地理位置而言，日本領土延伸至西南方的西南諸島距離台灣不遠，與那國島和台灣更相距不到112公里。

若中共機艦包圍、封鎖並打擊台灣，這些日本島嶼可能緊鄰戰爭地帶甚至受到波及，使日本領土和居民面臨威脅。

日本和中國針對釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島）存在主權爭議， 美國智庫「印太安全研究所」（IIPS）高階研究員辰巳由紀對此表示，若中國拿下台灣，將對日本領土構成進一步威脅，「日本將失去緩衝地帶」，會立刻面臨中國海軍的壓力。

日本已在琉球群島部署射程約200公里的12式陸基反艦飛彈，現正研發射程更遠的反艦飛彈。日本官員已宣布，將在與那國島增設地對空飛彈。如果日本決定介入台海戰事，這些飛彈和其他遠距離武器、潛艦以及軍艦都將扮演要角。

為抵擋中國全面攻擊，台灣需要美國介入。美軍若要進行有效作戰，將需要日本支援。

美國麻省理工學院（MIT）安全研究計畫學者何理凱（Eric Heginbotham）指出，對美國而言，駐日美軍基地在亞洲其他地方無法複製。

何理凱共同撰寫的一份戰略暨國際研究中心（CSIS) 2023年台灣兵推報告直言日本是關鍵所在，「美國必須運用駐日基地進行作戰」。

日本沖繩島遍布軍事設施和訓練區，包括美軍嘉手納基地（Kadena Air Base）。該基地常年駐紮各型戰機，包括能在台灣海峽擊沉中國船隻以及與共機作戰的噴射戰鬥機。一支新成立、部署飛彈的陸戰隊單位也駐紮在沖繩，主打跳島作戰。

一旦台海爆發衝突，距離中國相當近的沖繩可能更容易受到攻擊。為降低被中國鎖定的風險，屆時美國空軍將分散部署戰機，不僅限於美國自有基地，也可能用到日本軍事設施、民用或軍民兩用機場以及區域內其他場所。這意味美國空中作戰可能使日本涉入戰事的程度加深。

若少了日本支持，美軍將大幅依賴美國最接近亞洲的海外屬地關島。關島位於西太平洋，距離台灣約2735公里。轟炸機因為航程較遠，可以使用關島作為基地，但即使能進行空中加油，戰機行動也難以持續。何理凱表示，以爭取空中優勢的任務為例，戰機必須出動並在台灣附近上空待命一段時間再返回，從關島出發是行不通的。

出動航艦也是一個選項，但航艦體積龐大且造價高昂，美軍不太可能在衝突初期貿然派出多艘航艦。相較下，日本海軍基地可就近補給美軍船艦、重新裝填彈藥，若艦艇需駛往遠方補充彈藥，退出戰線的時間勢必拉長。

中國的戰時選擇也可能把日本拖入戰局。若中國研判美國很可能參戰，可能先發制人對駐日美軍基地發射大量飛彈，藉此削弱此一潛在威脅，甚至鎖定日本境內目標。

美國今年首次在日本部署的泰風飛彈系統（Typhon missile system，又譯堤豐）能打擊中國境內目標，該系統現已撤離日本。美國陸戰隊（U.S. Marine Corps）使用的全新「海軍/陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS）也已運抵沖繩進行演練。（編譯：洪啓原）1141229