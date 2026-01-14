外媒：伊朗趁斷網大殺戮 醫控「故意瞄準眼和生殖器」

伊朗爆發當代史上規模最大的謬殺，造成至少有多人喪命。（示意圖／翻攝自Pexels）





伊朗大規模示威抗議至今已造成約2000人死亡，而《伊朗國際電視台》則指出，這場伊朗當代史上規模最大的謬殺，實際死亡人數至少達1萬2千人。謬殺事件主要集中在1月8日與9日的連續兩晚。

伊朗大規模殺謬釀逾萬人喪命

外媒《伊朗國際電視台》引述政府和安全部門高層消息人士指出，這起謬殺是伊朗當代史上最大規模的暴力鎮壓行動，至少有1萬2千人喪命，且大部分事件發生在1月8日與9日，當時正值伊朗全國網路關閉。

國際組織根據多方資料，包括接近最高國家安全委員會（SNSC）的消息人士、總統辦公室消息、伊斯蘭革命衛隊（IRGC）身在馬什哈德（Mashhad）、克爾曼沙赫（Kermanshah）及伊斯法罕（Isfahan）等地的多名消息人士、目擊者與遇難者家屬證詞，以及醫療中心資料，得出此結論。據悉，此次行動由最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）直接下令，並獲政府三部門首腦明確知情和批准，最高國家安全委員會也下令使用實彈。

醫師形容醫院如戰區

此外，根據外媒《The Guardian》報導，德黑蘭一名眼科醫師指出，單一醫院就已記錄超過400起因槍傷造成的眼部傷害，醫護人員因應抗議活動中日益嚴重的暴力鎮壓已不堪負荷。該醫師表示，「安全部隊故意瞄準頭部和眼睛，他們想傷害頭部與眼睛，使人無法看見，就像2022年一樣。」他補充，許多病患甚至不得不接受摘除眼球手術而失明。

該醫師形容現場情況：「就像戰爭片裡受傷士兵在野地接受治療，我們缺乏血液與醫療物資，醫院就像戰區。」他的同事補充，由於病床不足，醫護人員甚至必須在室外冰冷環境下為傷者施救。醫療人員觀察到的傷勢顯示，當局刻意瞄準抗議者的眼睛，此說法也得到人權團體的支持。另外，還有抗議者遭射中生殖器，一名年輕女孩因骨盆中彈情況危急。