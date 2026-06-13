外媒：傳阿聯以解凍資金換取伊朗停止攻擊 阿聯否認

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路透社12日引述4名知情人士報導，阿拉伯聯合大公國(阿聯)已同意解除伊朗遭凍結的數十億美元資金，在美國-以色列對伊朗發動戰爭期間，伊朗對這個富裕的阿拉伯灣(Gulf Arab)國家進行數週的攻擊後，此舉被視為一次戰術上的轉變。

這項先前不曾報導過的措施，正值德黑蘭與華盛頓針對結束這場戰爭進行最後階段的更廣泛談判。外交官員表示，這項會談可能包括釋出在美國制裁下，被外國銀行凍結的數百億美元伊朗石油收益。

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2名中東地區的消息人士告訴路透社，阿聯已同意釋出總計100億美元的資金，其中超過30億美元已經支付。另外2名知情人士則透露，涉及的資金總數達到200億美元，藉此交換伊朗停止攻擊阿聯。

其中一名消息人士說，第一批的30億美元資金已經支付。

路透社無法確定這筆指定的轉帳資金是否屬於阿聯、還是在阿聯或其他地方的銀行體系所長期凍結的伊朗帳戶。

阿聯外交部今天(13日)凌晨發表聲明，斷然否認這項資金轉移的報導，包括據稱的30億美元。

聲明中「重申這些指控全然不實而且毫無根據，強調沒有任何遭凍結的伊朗資金透過阿聯被釋出、轉移或促成」。聲明中沒有提供任何進一步細節。

一位阿聯官員在路透社尋求對這項資金轉移發表評論時說，阿聯正試圖緩解緊張並促進和平。「阿聯支持包括美國在內的各方努力，來保護這個地區的人民免於受到衝突所影響」。

伊朗上次直接攻擊阿聯是在5月4日。

白宮並未立即回應置評要求。美國副總統范斯(JD Vance)12日在華盛頓表示，不會因為伊朗與美國簽署協議或出席會談就對伊朗釋出資金。他並補充說，這項潛在的協議架構旨在確保一旦伊朗履行義務，經濟利益將流向德黑蘭。

伊朗當局並未立即回應路透社的置評要求。

由於事涉敏感，路透社這篇報導中的消息人士都要求匿名。 (編輯:柳向華)