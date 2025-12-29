外媒：共軍欲牽制美日挺台言行

共軍29日對台進行圍台軍演。(圖取自中國大陸東部戰區)

記者黃翠娟∕台北報導

中共解放軍東部戰區宣布，將在台灣周邊進行「正義使命二０二五」軍事演習，直指這是「對台獨勢力與外部干涉勢力的嚴正警告」，包括日本ＴＢＳ電視台、路透社、美聯社等外媒二十九日均聚焦於共軍針對「外部勢力」嚇阻，中共解放軍意欲牽制近期美國對台軍售及日相高市早苗「台灣有事」相關言論。

ＴＢＳ轉述中國官媒新華社報導，這次演習為期兩天，於十二月二十九與三十日舉行，除陸軍、海軍、空軍外，火箭軍也將參與，包圍台灣本島，第二天將在空域與海域實施實彈射擊訓練。

ＴＢＳ報導，這次演習被命名為「正義使命二０二五」，內容包括封鎖主要港口、奪取制海權與制空權等，外界認為，目的是使台灣本島陷入孤立狀態。共軍發言人表示演習目的是「對台獨勢力與外部干涉勢力的嚴正警告，也是為了維護國家統一的正當且必要措施」，被認為帶有牽制高市在國會答詢中提及「台灣有事」相關發言的用意。

路透社報導，這是中國自二０二二年時任美國眾院議長裴洛西訪台以來的第六輪重大軍演（應為第七輪）。而近期北京在領土主張上的言辭升溫，其中一個背景是日本首相高市早苗十一月初於國會答詢時提出假設情境，稱若北京對台發動攻擊，東京可能作出軍事回應。

美聯社指出，中國軍方宣布派遣海、空及火箭軍部隊在台灣周邊進行聯合軍演，稱此舉是對台獨分裂勢力與外部干涉勢力的嚴重警告。

美聯社與法新社在報導時都提到，這次軍演適逢近期美國對台軍售及日本首相高市早苗「台灣有事」相關發言之後。美國於當地時間十七日宣布售台高達一一一億美元軍備，待國會通過後將成為歷來規模最大的對台軍售；北京上週對二十家美國軍工企業及十名高階主管實施制裁。