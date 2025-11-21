外媒：台將對美投資4000億美元
英國《金融時報》21日引述官員指出，台灣與美國的貿易協議預計近期會公布，台灣料將承諾投資美國4000億美元，當中可能計入台積電對美國承諾的1650億美元投資，且台灣也將支持美國打造科學園區。與此同時，行政院政務委員兼國科會主委吳誠文接受該報專訪，談到關稅時強調，美國不會以關稅「懲罰」台灣晶片業。
台美貿易協議 預料近期公布
美國總統川普目前對台灣輸美商品課徵20％對等關稅，雖低於川普所謂「解放日」的32％稅率，但仍比日、韓高出5個百分點。台灣晶片業不受對等關稅影響，但232條款國安調查可能會對半導體，以及其生產所需的工具、零組件和各類消費電子產品另再加徵關稅。
兩位了解台美關稅協議草案內容的知情人士告訴《金融時報》，台灣支持在美國打造科學園區，為台美近期預料將公布的協議一環。
另據一位美國官員描述，目前的台美協議草案，包含「介於日本與韓國之間」的台灣對美投資承諾，暗示台灣將承諾投資美國4000億美元，但與日、韓的差別在於，台灣的投資承諾並非模糊的空談，「而是已經計畫、甚至是正在進行的投資」。在與美國達成的貿易協議中，韓國將在美國投資3500億美元，日本將投資5500億美元。
知情人士也透露，台積電先前承諾在亞利桑那州投資1650億美元，用以打造晶片工廠及研發設施，這將計入台灣整體投資的一部分。不過對於協議的最新內容，美國貿易代表署（USTR）未予置評。
支援美晶片業 換取關稅減免
吳誠文接受《金融時報》專訪時表示，美國不會以高關稅「懲罰」台灣的半導體業，台灣將協助美國學習成為晶片製造強國的產業模式，「他們明白懲罰台灣不符合他們的利益」。
吳誠文指出，台美已達成共識，台灣將支持美國的晶片產業發展，以換取關稅減免。他也提到，台積電的美國客戶大多擁有全球業務，例如Google在台灣就設有資料中心。
至於在台美貿易談判過程中，我方已提議分享打造科學園區經驗，可見科學園區是台灣晶片產業成功的關鍵。吳誠文認為，台灣科學園區的體系是「獨一無二的」，「當然，這涉及晶片製造的祕訣，但科學園區管理、吸引廠商進駐、整合學術與產業也同樣重要。」他直言，「沒有其他國家像我們這麼做。」
經貿辦稱 以台灣模式供應鏈合作
這些科學園區為科技製造商提供低廉的土地、現成的基礎設施，以及協助辦理許可證、攬才和租稅優惠等服務。正是這種「獨一無二」的體系幫助台灣，建構支援效率和創新的整合生態系統。相較之下，美國的新投資者還得自行開發土地，往往會延緩製造業的發展。
行政院經貿談判辦公室21日表示，目前以「台灣模式」和美方洽談供應鏈合作，並且爭取調降對等關稅且不疊加原MFN（最惠國待遇）稅率，及232條款多項關稅優惠。由於232條款不只涉及半導體，還有其他項目，因此我方持續爭取優惠待遇，同時也為我方赴美企業爭取更有利的投資環境與條件。
經貿辦指出，政府提供金融的信保支持，也透過台美政府之間「G2G」的合作形成產業聚落，並向美方爭取有利的投資環境和條件，同時協助相關產業在美國的布局，「台灣模式」與美日、美韓之間的投資模式並不相同，無法直接類比。經濟部長龔明鑫表示，與美國正盡量努力談判，尚未確定。
