外媒：台灣銷美關稅降至15%可望月底宣布 鄭麗君楊珍妮趕赴華府

外媒報導，台灣銷美關稅降至15%，行政院副院長鄭麗君等官員趕赴華府推進協議。資料照片／李政龍攝



彭博新聞、路透社引述知情人士報導，台灣行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮等高層官員已啟程前往華府，就降低美國對台出口關稅及促進投資進行磋商。

彭博引述知情人士透露，根據即將成形的協議，美方對台灣進口商品課徵的關稅稅率將從目前的20%降至15%，與日本及韓國享有同等待遇。交換條件則是台積電將大幅擴大在美國的晶片生產投資。

報導稱，台積電已承諾在亞利桑那州增建至少4座晶片廠；台積電先前已承諾在當地開設6座工廠與兩座先進封裝廠。

廣告 廣告

消息人士稱，台灣官員預定於當地時間14日晚間或15日上午抵達華府，將於未來幾天與川普政府官員舉行會議。目前不清楚哪些美方官員將參與會談，也不確知此行能否敲定協議。

路透社則引述兩名知情人士稱，相關協議可望在本月底正式宣布。

彭博指出，簽署協議將是台灣的重大勝利。台方高階官員透露，當局一直努力希望在美國總統川普與中國國家主席習近平見面前達成協議。川普預計4月訪問中國。

更多太報報導

【一文看懂】尹錫悅遭求處死刑！南韓總統如何跌落神壇？ 後續發展一次看

「全面戰略夥伴」有多全面？中國避制裁風險 對伊朗、委內瑞拉支援態度消極

艾未未睽違10年返北京 大讚中國社會、痛批歐洲官僚惹議