外媒：川普全球野心 暗潮洶湧

美國總統川普除了想拿下格陵蘭，對拉丁美洲、加薩和加拿大都有利益掛帥的地緣政治企圖，甚至是領土野心，不斷踐踏國際法、政治規範並挑戰權力制衡。美聯社報導，川普第二任至今，一些野心已部分達成，一些仍在暗潮洶湧，還有一些逐漸退燒。

繼委內瑞拉行動後，川普曾放話不排除對哥倫比亞採取軍事行動，指責其政府放任毒品流入美國，雖然後續與哥國總統通話後語氣轉趨緩和，但威脅未消失。川普還說墨西哥被毒梟「統治」，必須對墨西哥做點什麼。

川普也緊盯伊朗與古巴。他近來多次警告將打擊伊朗，失去委內瑞拉援助的古巴，更被川普視為「隨時會倒下」的目標。川普還喊話古巴「在為時已晚前達成協議」，為加勒比海局勢埋下動盪伏筆。

川普重返白宮前就曾警告，若巴拿馬無法遏制中國勢力，美國將收回巴拿馬運河控制權。川普政府去年成功迫使香港中資業者將運河兩端港口權益出售給美國財團，但程序遭延宕。

隨著巴拿馬正式退出中國的一帶一路計畫，加上美國國防部長赫塞斯去年四月親赴巴拿馬達成安全合作協定，美國在該區的勢力宣告回歸。

川普曾大肆宣揚要讓加拿大變成「偉大的加拿大州」，一度引起波瀾。加拿大總理卡尼在訪美期間強硬表示「永遠不賣」，去年六月暗示川普已失去興趣。雖然川普去年九月仍對軍方提及此事，但相關討論不如以往。

此外，川普多次暗示，美國將接管戰後加薩，遷出住在當地的巴勒斯坦人，未來美國開發商可望將當地改造成「中東蔚藍海岸」。在川普政府斡旋加薩停火之際，加薩重建仍是關鍵問題，但阿拉伯國家已拒絕將加薩變成度假勝地，川普如今也不再提起。

