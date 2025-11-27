外媒：川普建議高市早苗 避免在台灣問題刺激北京

多家外媒報導，美國總統川普(Donald Trump)本週與日本首相高市早苗通話時，建議她避免在台灣主權問題上刺激北京。

華爾街日報(Wall Street Journal)26日引述多名日本官員和1名美方人士報導指出，川普在與高市早苗通話前，先與中國國家主席習近平通話，他們談到了中國對台灣的主權聲張，也談到美中對維護世界秩序的共同責任。

高市早苗在11月初在國會談到如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，可能構成「存立危機事態」(存亡危機事態)，日本可能採取軍事回應。這番發言導致日中關係惡化。

華爾街日報報導，川普向高市早苗提出的建議很委婉，並沒有施壓高市早苗收回她的發言。

路透社同樣也引述2名日本政府知情人士指出，川普建議高市早苗避免進一步升級與中國的爭端。

白宮在回覆路透社的聲明中表示：「美國與中國的關係非常良好，也與日本關係非常良好，日本是我們的親密盟友。」