外媒：川普要高市早苗別在台灣議題挑釁北京

▲日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，引發中日關係緊張，美國總統川普在與中國國家主席習近平通話後，也致電給高市早苗。雖然詳細對話內容並未披露，有外媒引述知情人士報導稱，川普委婉建議高市「不要在台灣議題上」挑釁北京。（合成圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，近期引發中日關係緊張，美國總統川普（Donald Trump）在與中國國家主席習近平通話後，也致電給高市早苗。雖然詳細對話內容並未披露，但有外媒引述知情人士報導稱，川普當時有建議高市「不要在台灣議題上」挑釁北京。與此同時，美國國務院26日重申，反對任何一方片面改變台海現狀，並歡迎台灣提高國防預算、取得關鍵防衛能力。

根據《華爾街日報》報導，雖然川普給高市的建議很委婉，並沒有向高市施壓，要她收回先前的言論，但日本官員坦言，川普似乎不希望台灣問題影響「川習會」，包括北京對採購美國農產品的承諾。

對於川普、高市的具體交流內容，白宮僅簡短回應稱，美中關係非常好，這對身為美國親密盟友的日本也很有利。目前，美國正陸續與日本、中國、韓國以及許多其他國家，簽署貿易協議，世界正處於和平當中，希望這樣的局面能保持。

《華爾街日報》指出，此事凸顯美中關係的新現實，隨著川習會明年將登場，美中貿易休戰與台灣議題已密不可分，川普可能建議高市在談到台灣時放緩語氣，不過川普也已被告知，高市在日本國內政壇的限制，也了解她不太可能完全收回相關言論。

原文連結：

