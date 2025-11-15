外媒：川普逆轉關稅政策 下調逾200項食品關稅緩解物價壓力

[Newtalk新聞] 根據《路透社》報導，美國總統川普 15 日大動作回撤先前祭出的關稅政策，對超過 200 項食品商品取消或下調關稅，包含咖啡、牛肉、香蕉、柳橙汁等美國家庭日常必需品。此舉被視為川普政府在物價壓力與民怨升高下的重大轉向。

《路透社》指出，新豁免措施自 14 日午夜起回溯生效，象徵川普罕見鬆口承認關稅確實「在某些情況下」推升價格。他在空軍一號上對記者表示，雖然關稅可能使部分商品變貴，但仍宣稱美國「幾乎沒有通膨」。

近期民主黨在維吉尼亞、紐澤西與紐約市地方選舉連勝，據《路透社》分析，選民對高物價與生活成本不滿，是選情關鍵議題之一。川普並向媒體表示，將在明年以關稅收入為中低收入家庭提供 2000 美元補貼，他形容：「關稅讓我們可以發股息。」白宮同時宣布與阿根廷、厄瓜多、瓜地馬拉和薩爾瓦多完成框架貿易協議，後續將取消部分食品與商品關稅，且可能在年底前再擴大協議範圍。

美國總統川普關稅政策受到美國民眾反彈，高通膨逼的川普政策放軟。 圖：翻攝自 rainbow7852 X 帳號

《路透社》指出，這次名單涵蓋一般家庭常買的食品，許多商品在過去一年出現兩位數漲幅，包括柳橙、巴西莓、紅椒粉、可可原料、化學品、肥料甚至聖餐餅等。白宮在事後發布的資料中說明，豁免是基於「美國未生產或未加工」的食品類別，以及多項貿易協議完成後的結果。

以數據來看，9 月牛絞肉比去年同期貴了近 13 %，牛排更高達 17 %，創下三年多來最大增幅。儘管美國本身是牛肉大國，《路透社》指出，近年牧場牛隻持續短缺，使牛肉價格居高不下。香蕉價格上漲約 7 %，番茄上漲 1 %，家庭食品整體支出年增 2.7 %。

美國食品工業協會總裁薩拉辛（Leslie Sarasin）表示，行動將有助民眾降低日常開銷，也有助仰賴進口食材的美國製造商。但酒類產業則批評烈酒未列入豁免，美國蒸餾酒協會主席史旺格（Chris Swonger）表示，歐盟與英國烈酒仍被排除，「這對餐飲業又是一次打擊」。

川普則表示，暫無進一步調整計畫，稱這次只是「小幅回撤」，並宣稱咖啡價格「很快就會回到低點」。《路透社》分析，這波政策逆轉是在壓力下不得不為。川普施行對全球所有國家課徵 10 % 基礎關稅，加上各州額外關稅，已顛覆全球貿易秩序。儘管他將物價上漲歸咎於前任拜登政府，但經濟學家普遍認為，進口關稅確實推升食品成本，且企業最快將在明年全面轉嫁關稅成本。

美國眾院籌款委員會民主黨首席議員尼爾（Richard Neal）批評，川普政府是在「撲滅自己點的火」，並指出：「川普政府終於公開承認大家早就知道的事：川普的貿易戰正在拉高物價。這些關稅實施以來，通膨在上升、製造業連月萎縮。」

