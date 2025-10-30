外媒：川普重啟核試 時機、內容詭異

川習會」登場前，美國總統川普卅日揚言重啟核武測試，這將是美國在一九九二年後首度重啟核試。紐約時報報導，此一發言的時機和內容都格外詭異。英國衛報也報導，川普宣稱美國擁有最多核武，但其實不然。根據「美國科學家聯盟」（ＦＡＳ）去年發布的資料數據，俄羅斯擁有五五八○枚核彈頭，才是全球核武第一大國。

ＦＡＳ資料顯示，目前俄國才是全球核武最多國家，其次是美國擁有五○四四枚；全球現有九個擁核國，即俄、美、中、法、英、印、巴基斯坦、以色列和北韓，其中，美、法、英是以俄國為假想敵的北約（ＮＡＴＯ）成員國。至於中國核武庫的規模，從二○二○年的三百枚增至五百枚。

川普卅日在真實社群發文指稱，已下令五角大廈立即恢復核試程序。前述發言就在川習會開始前不久，且中國國家主席習近平正主導全球成長速度最快的核武擴充計畫，川普發言時間點詭異。

美國上次核試是冷戰甫結束不久的一九九二年九月廿三日，代號「Divider」，地點在「內華達國家安全區」，老布希總統同年即宣布暫停地下核試。中國自一九九六年以來則未進行核試，俄國自一九九○年以來也沒有經證實的核試紀錄。

有科學家指出，川普應是指核彈投射系統的測試，這正是俄國進行中的計畫，其實不是指試爆核彈頭。美國新墨西哥州洛薩拉摩斯國家實驗所主任赫克爾表示，若美國要真正核試，需相當長時間準備。

