外媒：我海巡官員低調訪菲 尋兩國南海安全合作契機

〔記者陳治程／台北報導〕軍聞媒體「Naval News」13日揭露，有鑑於南海衝突愈發頻繁，菲律賓海巡署上周與我國海巡署官員上周會晤並舉行會議，就情報共享、教育訓練等合作面向交換意見；這也是菲國總統小馬可仕今年4月宣布放寬與我官員交流限制後，首次有消息指向台、菲官員的區域安全交流。

報導寫道，我國海巡官員顏嘉祥(Andrew Yen，音譯)上週五禮節性拜會菲律賓海巡署的海上執法安全指揮部(Maritime Security Law Enforcement Command, MARSLEC)、並於首都馬尼拉參與交流會議，就海上情報共享、基礎建設，以及雙邊人員訓練等面向進行意見交流，藉此加強應對近年在南海、呂宋海峽日益頻繁的灰色地帶衝突。

事實上，菲律賓總統府今(2025)年4月曾發布第82號備忘錄通告，宣布放寬原第313號行政命令限制，允許除正副總統、外交部長及國防部長外之中央官員，得用一般護照申請、並以非官方頭銜身分訪問或接見我國官員，間接為這則情報增添可信度。

不過，本報今(15)日就台、菲海巡官員會晤一事詢問海巡署，但官方未予進一步評論或證實。

報導還額外引述《華盛頓郵報》(The Washington Post)內容，指出我國曾派軍事觀察團今年7月曾參與美、菲在呂宋海峽(the Luzon Strait)舉辦的海軍陸戰隊聯合演習，並強調若中國試圖侵略我國，此處將是第一島鏈防禦的「咽喉」。

