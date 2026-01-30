外媒：提醒川普 台灣仍是優先事項

美國總統川普4月將訪大陸，與大陸國家主席習近平會晤前，美國參議院外交委員會29日推進4項與台灣相關法案，旨在加強台灣的能源安全、通訊韌性和外交影響力，當中3項已獲得通過。《南華早報》指出，這些法案反映出美國會內部的挺台程度，往往高於行政部門，且提醒川普，台灣問題仍是優先事項。

據參院外交關係委員會的排程，這4項與台灣有關的法案分別是《台灣主權象徵法案》、《台灣能源安全與反禁運法案》、《台灣海底電纜韌性倡議法案》以及《台灣盟友基金法案》。

廣告 廣告

《台灣主權象徵法案》由共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）提出，內容要求美國務院和戰爭部解除過去的限制，允許台灣外交人員及軍方代表在美國正式公務活動中，展示中華民國國旗及軍徽等象徵性標識。相關限制可追溯至歐巴馬政府時期。不過，因參議員各持立場，參院外交委員會29日最終擱置法案。

《台灣能源安全與反禁運法案》則主要推動美國擴大對台液化天然氣（LNG）供應，並協助台灣強化能源基礎設施、提升核能比重，以及確保在緊急情況下能源運輸不中斷。法案目的在於，降低台灣對進口能源的依賴，以應對大陸可能施加的壓力。

《台灣海底電纜韌性倡議法案》聚焦台灣關鍵通訊基礎設施安全。約99％台灣國際網路容量依賴海底電纜，法案要求美推動外交與海上合作，以支持台方維護海底電纜安全，並對破壞電纜的行為施加制裁。

《台灣盟友基金法案》則擬設為期3年的1.2億美元基金，用於協助台灣邦交國及與台灣發展非正式、但實質關係的國家，以抵抗大陸的施壓。

除《台灣主權象徵法案》之外，外交關係委員會通過了這3項法案。但法案仍需交由參院全院審議，並待國會兩院通過後，送交總統簽署，才能生效成法。