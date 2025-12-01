外媒：比照俄烏 北京醞釀台灣方案

隨著美國對大陸政策訊號日益模糊，北京正重新評估在台灣議題可運用的戰略空間。英、美媒體分析指出，大陸或許正比照俄烏模式，醞釀一份可直接遞交華府的「台灣方案」，並透過外交壓力與「不戰屈人」策略擴大影響力。同時，川普在兩岸議題的無知與搖擺，被北京視為可乘之機，使台海情勢面臨新的戰略風險。

專欄作家瓦斯瓦尼分析，北京可能嘗試推出一份仿照俄烏模式的台灣方案。澳洲退役少將萊恩認為，習近平長期傾向在不動武前提下控制台灣，因此，可能把既有的統一框架具體化成一份文本送交川普政府。這套戰略早在北京2022年發布的白皮書中已有輪廓，就是堅稱台灣「自古屬中」、排拒國際介入，必要時不排除動武。

北京近期的外交強硬亦顯而易見。川習通話後，美國公開聲明完全未提台灣，但中國外交部卻詳述習近平的台灣談話，並聲稱「台灣回歸中國是戰後國際秩序不可分割的一部分」。瓦斯瓦尼指出，這並非修辭，而是北京刻意塑造自身為二戰後秩序「守護者」，暗示支持台灣才是真正破壞穩定的力量。

《衛報》專欄作家提斯多爾則引用學者白蘭斯的觀點，形容北京採取「蟒蛇戰略」透過經濟、外交的壓迫，逐步讓台灣孤立與士氣崩解，目標是不戰而屈人之兵；若脅迫無效，才會考慮動武。

提斯多爾更直指，川普在與習近平通話後對訪陸邀請備感欣喜，且未對台灣做出任何公開安全承諾；甚至在另通電話中要求高市早苗「降低音量」，但北京仍持續對日施壓。川普的反覆立場，也讓台日愈發懷疑華府是否仍可靠。

2篇評論也都提到北京是否正評估一種烏克蘭模式，以談判取代即時武力，配合外交孤立與戰略模糊來逼迫台灣讓步？而華府是否因熱愛交易而接受某種形式的台灣方案？提斯多爾警告，若川普為大型美中貿易協議，而默許北京將台灣主權納入「戰後國際秩序」，最終可能會犧牲對台防務。

分析認為，北京已將美國的混亂視為戰略良機，而川普政府的猶疑、遲誤與誤判正在放大這個機會。