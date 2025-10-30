外媒：稀土管制未解 中美蜜月期還早

美國總統川普大讚與中國國家主席習近平的會晤「精彩絕倫」，還為這次歷史性會面打上12分。然而在川習會提振中國的樂觀情緒，讓大陸人期待關稅調降，兩國關係即將迎來「蜜月期」之際，路透卻認為美中領袖達成的協議，似乎只是貿易戰中脆弱的休戰，根源問題依舊未決。

專家表示，美中關係長期緊繃，但此次友好會晤、並同意明年互訪，確實為在兩國之間掙扎求生的跨國企業帶來一線生機。大陸經濟學家宋清輝更在社群平台「小紅書」上寫道，「期待中美蜜月期的早日到來。」

一位了解會晤情況的匿名官員告訴路透，中方對會談抱持務實期望，雖未期待徹底重置中美關係，但中方將此視為邁向更大規模會晤的墊腳石。該官員也透露，中方對川普在會談中的語氣頗為滿意，特別是他將此次會晤定位為「G2（兩強會談）」。

儘管美中暫時休兵為雙方爭取了喘息空間，但這場策略性的緩和遠稱不上徹底。路透認為，中國最新的稀土出口管制只是被推遲，而非取消，先前擾亂全球貿易的關鍵礦產出口管制制度依然存在，美國工廠在採購重要原料時，仍面臨高度不確定性。

策緯諮詢公司駐北京分析師馬祖爾表示，「今年我們看到的情勢，多少印證了中國『從不先發制人，但總是反擊』的戰略。顯然稀土是主要籌碼，是中國能夠用來制衡美國的王牌。目前看來，美國似乎沒有任何類似籌碼，也沒有任何辦法打破這種控制。」