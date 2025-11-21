外媒：美國擬放寬輝達H200晶片對中國出口
[NOWnews今日新聞] 美中元首日前於韓國釜山會晤後，2國暫時達成貿易和科技戰停戰共識，中國開始恢復採購美國大豆，而美國放寬先進技術對中國出口的可能性也有所提升。有外媒披露，川普政府正考慮批准向中國出售輝達（Nvidia）的H200晶片，美國商務部正在審查相關方案，但計劃仍可能有變。
根據《彭博社》、《路透社》報導，H200晶片比其前代的H100擁有更多內存空間，能夠更快速處理資料，性能是H20晶片的2倍，具備更強效能，能用來訓練大型語言模型、生成文字圖片或進行各類預測。
報導提到，華府放寬H200對華出口的可能性，被視為對北京的重大讓步，預計將引發對中鷹派的反彈。在這之前，川普和中國國家主席習近平曾在釜山會晤。
華府的鷹派人士擔心，給中國更先進的AI晶片，有助於北京大幅提升其軍事實力，所以從前任拜登（Joe Biden）政府開始，就已實施這類出口限制。
截至發稿時間為止，白宮和美國商務部尚未回應外媒置評的請求；輝達亦沒有正面回覆，只說現行法規不允許該公司向中國提供具有競爭力的AI晶片，等於是將這個龐大市場，拱手讓給其它快速增長的競爭對手。
Trump Team Internally Floats Idea of Selling Nvidia H200 Chips to China
US mulls letting Nvidia sell H200 chips to China, sources say
