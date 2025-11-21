外媒：美國擬放寬輝達H200晶片對中國出口

▲有外媒披露，川普政府正考慮批准向中國出售輝達（Nvidia）的H200晶片，美國商務部正在審查相關方案。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美中元首日前於韓國釜山會晤後，2國暫時達成貿易和科技戰停戰共識，中國開始恢復採購美國大豆，而美國放寬先進技術對中國出口的可能性也有所提升。有外媒披露，川普政府正考慮批准向中國出售輝達（Nvidia）的H200晶片，美國商務部正在審查相關方案，但計劃仍可能有變。

根據《彭博社》、《路透社》報導，H200晶片比其前代的H100擁有更多內存空間，能夠更快速處理資料，性能是H20晶片的2倍，具備更強效能，能用來訓練大型語言模型、生成文字圖片或進行各類預測。

廣告 廣告

報導提到，華府放寬H200對華出口的可能性，被視為對北京的重大讓步，預計將引發對中鷹派的反彈。在這之前，川普和中國國家主席習近平曾在釜山會晤。

華府的鷹派人士擔心，給中國更先進的AI晶片，有助於北京大幅提升其軍事實力，所以從前任拜登（Joe Biden）政府開始，就已實施這類出口限制。

截至發稿時間為止，白宮和美國商務部尚未回應外媒置評的請求；輝達亦沒有正面回覆，只說現行法規不允許該公司向中國提供具有競爭力的AI晶片，等於是將這個龐大市場，拱手讓給其它快速增長的競爭對手。

原文連結：

Trump Team Internally Floats Idea of Selling Nvidia H200 Chips to China

US mulls letting Nvidia sell H200 chips to China, sources say

更多 NOWnews 今日新聞 報導

輝達救全村僅1天就變臉！美股上演大怒神 高盛一口氣列出9大原因

輝達難救全村、美股升勢熄火！投資人焦慮加劇 分析點OpenAI角色

輝達財報發布後 《大賣空》本尊再警告：現在的AI熱潮比較像詐欺